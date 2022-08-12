E imza nedir? E imza nasıl alınır?

Günümüzde bireylerin ve işletmelerin birçok resmi işlemi ıslak imza ile aynı geçerlilikte gerçekleştirmesine olanak sağlayan e-imza, bürokrasinin azaltılmasına ve işlemlerin kolaylaştırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Peki, e-imza nedir, e-imza nereden alınır.

E-imza veya elektronik imza, elektronik ortamlarda imza olarak kullanılabilen bir kimlik doğrulama sistemidir. Islak imza ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-imza, elektronik ortamda işlem yapıldığında işlemi yapan kişinin bilgileri doğruladığını kanıtlamaktadır.

Ülkemizde ıslak imza ile aynı değere sahip iki farklı elektronik imza türü bulunmaktadır. Bu imza türleri şunlardır:

Kurumsal e-imza

Bireysel e-imza

Kurumsal e-imza, kurumların kullandığı bir imza türüdür ve ıslak imza ile aynı hukuki değere sahiptir. Bireysel e-imza, bireylerin kullandığı e-imza türü olarak bilinmektedir.

E imza nasıl alınır?

Elektronik imza almak isteyen kişi ve kurumların öncelikle e-imza başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. E-imza başvuruları BTK tarafından onaylanan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına yapılmalıdır.

E-imza almak isteyenlerin kimlik kontrolü yaptırmaları gerekmektedir. Genellikle e-imza için gerekli olan kimlik kontrolleri kurulum aşamasında veya noter aracılığıyla yapılır. Kurumsal başvurularda uygulama sözleşmesi ile birlikte kontrol sağlanmaktadır.

Bireysel elektronik imza başvurusu yapmak isteyenlerin, kimlik kontrollerini yaptırırken notere gitmeleri, e-imza işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır. Başvuru yapacak kişiler;

T.C Kimlik numaralarının yazılı olduğu nüfus cüzdanları ile noterde kimlik kontrolü yaptırması gerekmektedir.

Bu işlemden sonra yine noterde imzalanacak olan NES Kullanıcı Taahütnamesini de imzalamaları ve onaylatmaları gerekecektir.