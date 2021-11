Duş jelinizi evde hazırlamayı denediniz mi?

Marketten satın aldığımız duş jellerinin içerisinde paraben, sülfat, petrolyum gibi vücudumuza zararlı kimyasallar var. Üstelik vücudumuzu temizlemiyorlar da! Peki evde gerçek ve doğal bir duş jeli hazırlamak mümkün mü? Sizler için bazı tarifler derledik...

Marketten satın aldığımız duş jellerinin içerisinde paraben, sülfat, petrolyum gibi zararlı maddeler bulunur. Üstelik doğal içerikli olduğunu iddia eden ürünlerde bile zararlı maddeler bulunabiliyor. Duş jelleri sadece güzel kokarlar. Vücuda hiçbir faydaları yoktur. Geçici bir yumuşaklık sağlarlar. Ayrıca vücuttaki pH dengesini bozup cildi kurutur, alerjik reaksiyonlara ve sivilcelenmeye neden olurlar.

Evde doğal duş jeli hazırlanabilir mi?

Evde doğal duş jeli hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle köpürmeyi sağlayacak bir malzeme edinmeniz gerekir. Sıvı Kastilya sabunu, saf zeytinyağlı sabun, defne sabunu veya sabun cevizi köpürmeyi sağlar. En kolay köpürtücü sıvı Kastilya sabunudur. Öncelikle sabunu rendeleyin. Daha sonra 1,5 litre su kaynatın, altını kapatınca içerisine rendelenmiş sabunu ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Daha sonra soğumaya bırakın. Bazınız bu şekilde hazır olacaktır.

Köpürtücü bazın nasıl hazırlanacağını anlattığımıza göre temel malzemelere geçebiliriz. Kullanabileceğiniz temel yağlar zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, tatlı badem yağı, jojoba yağı, susam yağıdır. Kullanabileceğiniz esans yağlar limon yağı, portakal yağı, greyfurt yağı, lavanta yağı, nane yağı, okaliptüs yağı, biberiye yağı, vanilya yağı, çilek yağıdır. Ek olarak ise Bitkisel gliserin, gül suyu, E vitamini ampulleri veya yağı, karbonat, İngiliz tuzu, deniz tuzu gibi malzemelere ihtiyacınız olacak.

Turunçgil özlü duş jeli nasıl hazırlanır?

Turunçgil özlü duş jeli hazırlamak için bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla limon yağı, on damla portakal yağı, on damla greyfurt yağına ihtiyacınız olacak. Ayrıca isterseniz iki ampul E vitamini veya bir tatlı kaşığı E vitamini yağı, bir tatlı kaşığı bitkisel gliserin, bir tatlı kaşığı karbonat, İngiliz tuzu veya deniz tuzu da kullanabilirsiniz.

Köpürtücü bazınızı bir şişeye koyun. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyin. Her kullanım öncesinde şişeyi iyice çalkalayın ve öyle kullanın.

Naneli ve jojobalı duş jeli nasıl hazırlanır?

Naneli ve jojobalı duş jelini hazırlamak için bir çorba kaşığı jojoba yağı, on damla nane yağı, on damla okaliptüs yağı, on damla biberiye yağına ihtiyacınız olacak. Ayrıca isterseniz isterseniz iki ampul E vitamini veya bir tatlı kaşığı E vitamini yağı, bir tatlı kaşığı bitkisel gliserin, bir tatlı kaşığı karbonat, İngiliz tuzu veya deniz tuzu da kullanabilirsiniz.

Köpürtücü bazınızı bir şişeye koyun. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyin. Her kullanım öncesinde şişeyi iyice çalkalayın ve öyle kullanın.

Lavantalı duş jeli nasıl hazırlanır?

Lavantalı duş jeli hazırlamak için bir çorba kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı, on beş damla lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Ayrıca isterseniz isterseniz iki ampul E vitamini veya bir tatlı kaşığı E vitamini yağı, bir tatlı kaşığı bitkisel gliserin, bir tatlı kaşığı karbonat, İngiliz tuzu veya deniz tuzu da kullanabilirsiniz.

Köpürtücü bazınızı bir şişeye koyun. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyin. Her kullanım öncesinde şişeyi iyice çalkalayın ve öyle kullanın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.