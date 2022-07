Dünyaca Ünlü Yatırımcı Mariana Morais ‘ten Türkiye’de Yatırım Yapma Kararı

Dünyaca ünlü yatırımcı Mariana Moaris dünya genelinde hem Brezilya’da hem de Amerika’da yapmış olduğu başarılı çalışmaları ile adeta gündemden düşmüyor.

Dünyanın pek çok yerinde iddialara yatırımlara imza atan Mariana Moaris şimdilerde ise Türkiye'de yatırım yapma kararı aldığını ifade etti. 25 yaşında olmasına rağmen yatırımda oldukça büyük başarıları ile adından sıkça söz ettiren gözde yatırımcı Mariana Moaris Aynı zamanda Türkiye'de yer alan pek çok Türk kadınına da oldukça önemli bir rol oynamış olacak.

Türkiye Ziyaretini İnstagram Sosyal Medya Platformundan Duyurdu

Gözde iş insanı Mariana Moaris geçtiğimiz günlerde İnstagram sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ziyaretini yapacağını ifade etmişti. Ünlü yatırımcı bu yeni hamlesi ile oldukça fazla ilgi odağı olmuş durumda. Girişimcilik hayali kuran Türk kadınlara iz bırakmayı hedefleyen Mariana Moaris yatırımcılık için şimdiden Türkiye'de geniş çağlı uygun alanlar arıyor.

Mariana Moaris Kariyer Basamaklarında Zirveyi Kimseye Kaptırmıyor

Kariyer basamaklarına İnstagram modelliği ile başlayan güzel ve başarılı yatırımcı Mariana Moaris şimdilerde ise Over The Top şirketine yatırım yapması ile biliniyor Başarılı projelerde her daim adından sıklıkla söz ettiren Mariana Moaris daha öncelerde şirketin %20 hissesini satın aldığını ifade etmişti. Mariana Moaris geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarda ise Over The Top şirketine yapmış olduğu yatırımdan oldukça memnun kaldığını dile getirdi. .