Altın neden düştü? Gram altın Temmuzda düşmeye devam eder mi? Gram altın Temmuz'da düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yurt içinde gram altının fiyatı son günlerde yönünü yukarı çevirmişti. Ancak 5 Temmuz'da yaşanan gelişme ile gram altın sert bir düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler Temmuz'da altının düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan altına yönelik önemli analizler geldi. İşte Temmuz ayı altın yorumları...

Altın neden düştü? Gram altın Temmuzda düşmeye devam eder mi? Gram altın Temmuz'da düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yurt içinde gram altının fiyatı son günlerde yönünü yukarı çevirmişti. Ancak 5 Temmuz'da yaşanan gelişme ile gram altın sert bir düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler Temmuz'da altının düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan altına yönelik önemli analizler geldi. İşte Temmuz ayı altın yorumları...

ABD merkez Bankası FED'in enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam etmesi ile dolar ve altın piyasasında önemli hareketlilik yaşanmıştı. Son günlerde dolar kurunda yaşanan gerilemeye paralel olarak gram altın fiyatları da oldukça gerilemişti. 1000 TL sınırını aşan altın geçtiğimiz günlerde yurt içinde doların değer kaybetmesiyle 960 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası altın yönünü tekrar yukarı çevirdi ve 1000 TL'yi zorlamaya başladı.

Altın neden düştü?

5 Temmuz Salı günü ise altında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Saat 15.31 sıralarında 987 TLseviyesinden işlem gören gram altın saat 17.08'e gelindiğinde 966 TL'ye kadar düştü. Gram altının düşmesindeki en büyük neden ons altın fiyatlarında yaşanan ani gerileme. Ons altın 1800 dolar seviyesinden 1760 dolar seviyesine kadar hızlı şekilde geriledi.

Ons altın ne kadar düştü?

5 Temmuz 2022 tarihinde ons altında büyük bir düşüş yaşandı. Ons altın 1800 dolar seviyesinden 1760 dolar seviyesine kadar hızlı bir düşüş yaşadı.

Gram altın Temmuzda düşmeye devam eder mi?

Finans Uzmanı İslam Memiş'ten gram altınla ilgili flaş analizler geldi. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten İslam Memiş şunları söyledi: "Gram altın fiyatı yine 950-100 lira aralığında işlemler gerçekleştirilecektir. Gram altın TL fiyatında yine yatırımcısı 1000 TL altındaki rakamları 950 TL seviyesine kadar kademeli alım yapmak suretiyle buraları fırsata çevirebilir. Ancak fiziki yani banka tarafından alım yapanlar yine ekranda görülen fiyatlardan alım yapamayacağını hatırlatmak isterim. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz. 1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Bana göre çok iyi bir karar. Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yılın son çeyreğinde 1450 benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altının aslında orta ve uzun vade için bana göre avantaj niteliği taşıyor."

Gram altın Temmuz'da düşer mi yükselir mi?

Dolar ve altının Temmuz'da nasıl bir seyir izleyeceğini kestirmek oldukça zor. Dünya piyasalarında yaşanan durgunluk, yüksek enflasyon ve jeopolitik krizler nedeniyle dolar ve altının Temmuz ayında nasıl bir yön izleyeceğini belirtmek uzmanlar tarafından çok güç. ABD Merkez Bankası FED'in kararları ve açıklamaları dolar ve altının seyrini derinden etkileyecektir.

NOT: bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzman açıkalmalarına yer verilen bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.