Doğalgaz desteği başvurusu nereden yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilir? Kiracılar doğalgaz yardımı alabilir mi?

Doğalgaz desteği başvurusu nereden yapılır? 2023 yılı doğalgaz desteği başvuruları başladı. Belirli şartları sağlayan aileler için devlet 3 milyar lira bütçe ayırarak yardım ödemesi yapacak. Peki ama hangi ailelere doğalgaz desteği verilecek? Doğalgaz tüketim desteği kaç para veriliyor? Doğalgaz yardımı kimlere verilir? Kiracılar doğalgaz yardımı alabilir mi? İşte yanıtı!

2023 yılı doğalgaz desteği başvuruları başladı. Belirli şartları sağlayan aileler için devlet 3 milyar lira bütçe ayırarak yardım ödemesi yapacak. Peki ama hangi ailelere doğalgaz desteği verilecek? Doğalgaz tüketim desteği kaç para veriliyor? Doğalgaz yardımı kimlere verilir? Kiracılar doğalgaz yardımı alabilir mi? İşte yanıtı!

Doğalgaz desteği başvurusu nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Doğalgaz Tüketim Desteği için başvurular başladı. Şartları sağlayan aileler için ödemeler yapılacak. Aileler, e-Devlet üzerinden 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' kategorisinden başvuru yapabilir.

Doğalgaz Tüketim Desteği başvurusunu yapmak için TIKLAYINIZ...

Doğalgaz desteği alma şartları neler?

Doğalgaz desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 milyar lira ayırdığını açıkladı. Peki doğalgaz yardımı kimlere verilir?

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

Kiracılar doğalgaz yardımı alabilir mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kiracıların da doğalgaz desteğinden yararlanabileceğini açıkladı.

Ön ödemeli sayaç kullananlar doğalgaz desteği alabilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sayaçlar konusunda aklı karışanlar için; "Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak." açıklamasını yaptı.

Doğalgaz desteği kaç para?

Devletin ayırmış olduğu bütçe tarafından doğalgaz destek yardımı yapılacak. Ailelerin faturalarına göre belirlenecek olan tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceği aktarıldı.