Diyanet Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı 2021 | Kur'an Kursu Öğreticisi (KKÖ) taban ve tavan puan 2021

DHBT sonuçlarının açıklanmasından sonra sınava giren adaylar imam hatip, müezzin, Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı ne kadar sorusunu sormaya başladı. Peki Diyanet Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı 2021 belli oldu mu? Kur'an Kursu Öğreticisi (KKÖ) taban ve tavan puanları ne kadar?

DHBT sonuçlarının açıklanmasından sonra sınava giren adaylar imam hatip, müezzin, Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı ne kadar sorusunu sormaya başladı. Peki Diyanet Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı 2021 belli oldu mu? Kur'an Kursu Öğreticisi (KKÖ) taban ve tavan puanları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıktan atama usulü ile 3 bin 500 İmam Hatip, 1500 Kur'an Kursu Öğreticisi ve 100 Müezzin olmak üzere toplam 5100 personel alımı yapacağını açıklamış, karar da Resmi Gazete üzerinden duyurmuştu.

DHBT sınavından sonra Diyanet bünyesinde atanmayı bekleyen binlerce kişi alanlarındaki kontenjan sayısını merak edip araştırmaya başladı. Diyanet Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı 2020 detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz...

Diyanet Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjanı

Diyanet Kur'an Kursu Öğreticisi taban ve tavan puanları

Diyanet atama mülakat DHBT taban puanları kaç?

4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37

İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32

İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49

4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü 70, KPSS puanı 51,77

İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

Diyanet imam hatip, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi alım şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Diyanet imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi alımı başvuruları

Diyanet personel alımları için başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar 25 tercih yapabilecektir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

– “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”

– “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

– Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

– “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların; atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

3. Adaylar tercih işlemlerini 26.02.2021 – 05.03.2021 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 10.03.2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

– KPSS puanı yüksek olana,

– KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

– Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.

6. Sınav sonucu, yerleştirmesi yapılanlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine

başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. İlgililere duyurulur.

DHBT Nedir?

Din hizmetleri alan bilgisi testi kısaca DHBT diye adlandırılan sınav daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımlarında yapmış olduğu yeterlilik sınavı yerine yapılan bir sınavdır.

Din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) yeterlilik sınavından ayrıldığı bazı noktalar olmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bu sınava girilmesini şart koşmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatında yeterlilik sınavının 15 Ekim 2014 yılı itibari ile kaldırılarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) arasında imzalanan protokol ile KPSS'ye Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) eklenmiştir. Bu bilgiler ışığında yeterlilik sınavı yerine din hizmetleri alan bilgisi testi yani DHBT sınavı eklenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.

Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS'de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları ve bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre hesaplanacak KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.