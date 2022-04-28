Disney+ üyelik ücreti 2022 | Disney Plus ücreti ne kadar? Disney Plus aylık kaç TL? Disney+ dizi ve filmleri neler? 2022 Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? Disney+ Türk dizileri var mı? Dünya genelinde Netflix'e rakip olarak ortaya çıkan online dizi ve film platformu Disney+ (Plus) 14 Haziran'da ülkemizde yayın hayatına başlıyor. Disney Plus'a üye olmak isteyenler üyelik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Disney'den yapılan açıklama ile standart üyelik aylık ve yıllık fiyatları belli oldu.

Disney+ üyelik ücreti 2022 | Disney Plus ücreti ne kadar? Disney Plus aylık kaç TL? Disney+ dizi ve filmleri neler? 2022 Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? Disney+ Türk dizileri var mı? Dünya genelinde Netflix'e rakip olarak ortaya çıkan online dizi ve film platformu Disney+ (Plus) 14 Haziran'da ülkemizde yayın hayatına başlıyor. Disney Plus'a üye olmak isteyenler üyelik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Disney'den yapılan açıklama ile standart üyelik aylık ve yıllık fiyatları belli oldu.

The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. ABD'de 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayan Disney Plus 3 yıl sonra ülkemize geldi. 14 Haziran'da Türkiye'de gösterimlere başlayacak olan platformun aylık ve yıllık ücertleri de merak ediliyordu.

Disney+ üyelik ücreti 2022

Disney+ 14 Haziran günü için Türk üyelierine özel tanışma paketi hazırladı. Disney+, standart fiyatlandırmasını aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

Disney Plus ücreti ne kadar?

Disney Plus'tan yapılan açıklama ile üyelik ücretlerine dair kafalarda soru işaretleri giderilidi. Açıklamada "Yıllık 279,90 TL'lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney+, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin, 14 Haziran'dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022'ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyeler böylece Disney+ keyfini 8 ay fiyatına 12 ay boyunca yaşayacaklar." denildi.

Disney+'ta neler var?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+'ta her zaman izlemek için bir şey bulacaksın.

• Disney'den “Cruella” ve “Enkanto” gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için “Luka” ve “Soul” gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken “Loki”, “Hawkeye” ve “WandaVision” gibi orijinal içerikler

• “Obi-Wan Kenobi” ve “The Mandalorian” gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu “The Kardashians”, “The Dropout”, “How I Met Your Father” gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek “How I Met Your Mother” ve “The Walking Dead” gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

Disney+ nedir?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

• Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

• 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

• Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

• Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

• Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

• GroupWatch özelliğiyle beş arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı