Disney Plus hesabına aynı anda kaç kişi izleyebilir? Disney Plus'ı hangi cihazlar destekliyor?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği dijital yayın platformu Disney Plus, 14 Haziran itibarıyla yayına başladı. Disney Plus üyesi olmak isteyen izleyiciler ise platforma üyelik hakkında detaylı bilgileri sorguluyor. Peki Disney Plus hesabına aynı anda kaç kişi girebilir? Disney Plus'ı aynı anda kaç kişi izleyebilir? İşte Disney Plus üyelik koşulları ile ilgili tüm detaylar.

Türkiye'de bir süredir yayın hayatına başlamak için gün sayan dijital dizi ve film platformu Disney Plus, 14 Haziran itibarıyla izleyicisiyle buluştu. Farklı içeriklerle erişime açılan Disney Plus'ın üyelik bilgileri de yayınlanmaya başladı. Peki, Disney Plus hesabına aynı anda kaç kişi izleyebilir? Disney Plus aynı anda kaç kişi girebilir?

Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise aynı anda kaç kişinin Disney Plus izleyebileceği oldu. Merakla beklenen Disney Plus Türkiye'den üyelik satın almak isteyen binlerce dizi ve film izleyicisi detaylı bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Disney Plus platformu hakkında bilmek istediğiniz her şey burada.

Disney Plus hesabına aynı anda kaç kişi girebilir?

Disney Plus Türkiye üyeliğiyle ilgili en çok merak edilen konu ise platformu aynı anda kaç kişinin izleyebileceği oldu. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha birçok içeriğin yer aldığı dijital yayın platformu Disney Plus, uyumlu cihazlarda aynı anda dört farklı ekranda izlenme özelliğine sahip.

Disney Plus, üyelerinin standart paket alması durumunda onlara çok sayıda ayrıcalık sunuyor. Bunlar sırasıyla;

* Başka hiçbir yerde olmayan orijinal içerikler, gişede yer alan filmler, tek bir solukta izlenebilen diziler, atıştırmalık anlamı taşıyan kısa içerikler ve herkesi büyüleyen belgeseller

* 10 ayrı cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız olarak indirme olanağı

* Diney Plus uyumlu tüm cihazlarda ek bir ücret ödemeden 4K UHD çözünürlüğe sagip Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile içerik izleme imkanı

* Özel çocuk profillerini kapsayan kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

* Aynı anda 4 farklı ekranda içerik izleme olanağı

* GroupWatch özelliği ile birlikte altı arkadaş ile sanal izleme partilerini düzenlemek için sunulan özellik.

Disney Plus'ı hangi cihazlar destekliyor?

Disney Plus, mobil cihazlar, web tarayıcıları ve oyun konsollarının yanı sıra set üstü kutular ve akıllı TV'ler tarafından destekliyor. .