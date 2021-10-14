Diş sıkma davranışı yüz şeklini bozuyor

Dişlerini istemsizce fazla sıkan insanlarda çene ve baş ağrısı görülür. Ayrıca diş gıcırdatma sonucunda da diş sıkma kasının kas hacmi artar. Çenenin köşelerinde görülen bu hacim artışı yüz şeklini bozar. Yüzün daha kare ve sarkmış gözükmesine neden olur.



Diş gıcırdatma problemi (bruksizm) toplumun neredeyse yarısında, yaşamlarının belirli dönemlerinde görülür. Bu rahatsızlıkta kişi istemsizce dişlerini sıkar ve gıcırdatır. Diş sıkma genellikle stres belirtisi olarak ortaya çıkar. Kişiler endişelendiğinde, bir işe konsantre olmaya çalışırken, uyurken veya sinirlendiklerinde dişlerini sıkarlar. Kişi dişlerini uyku esnasında sıkıyorsa kendisi bu durumu fark etmez. Genellikle aile üyeleri veya partnerleri bu durumu fark eder.

Diş gıcırdatma (bruksizm) veya diş sıkma tedavi edilmezse ne gibi zararları olur?

Diş gıcırdatma (bruksizm) halk arasında diş sıkma olarak da adlandırılır. Bu rahatsızlığa sahip kişiler sabah kalktıklarında çenelerinde, baş ve boyun bölgelerinde ağrı hissederler. Tedavi edilmeyen kronik diş sıkma, dişlerin zaman içerisinde dış tabakasının erimesine neden olur. Kuvvetli sıkmaya bağlı olarak diş boyu kısalır ve dişlerin dış yüzeylerinde ince hatlı çatlaklar oluşur. Bir travmaya bağlı olmadan diş minesi kırıkları yaşanabilir. Bu durumlar yemek yerken, bir şeyler içerken dişlerde hassasiyete neden olabilir.

Gece uyurken diş sıkma durumu kronik çene eklem hastalıklarına neden olabilir. Diş sıkmak ayrıca çenede ve başta ağrıya sebebiyet verir.

Dişlerini sürekli sıkan kişilerde zaman içerisinde yüz şekli ovalden kare şekline döner. Çiğneme kasının aşırı kasılması ve sertleşmesiyle birlikte yüzün alt yarısı genişler ve yüz ovali bozulur. Alt yüzde sarkmalar görülür.

Diş sıkma veya diş gıcırdatma (bruksizm) nasıl tedavi edilir?

Yüz şekliniz bozulmasını istemiyorsanız, baş ve çene ağrıları yaşamak istemiyorsanız ve dişleriniz zarar görsün istemiyorsanız diş gıcırdatmayı önlemelisinir. Bunun için hayatınızda stresi azaltmalı, olumlu düşünmeli, bilinçli farkındalık egzersizleri yapmalısınız. Ayrıca partnerinizden veya aile üyelerinizden gece uyurken dişlerinizi gıcırdattığınızda sizi uyandırmalarını ve uyarmalarını isteyebilirsiniz.

Gece plağı takarak da dişlerinizin bu gıcırdatma sırasında zarar görmesini önleyebilirsiniz. Diş teli yöntemiyle dişlerinizdeki yanlış hizalanmaları düzelttirebilirsiniz. Uyku kalitenizi etkileyecek kafeinden ve alkolden de uzak durmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.