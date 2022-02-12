Diploma puanı 50'nin altında olanların OBP puanı nasıl hesaplanacak? Diploma notu olmayanlar Ortaöğretim Başarı Puanı kaç olacak?

Diploma notu olmayanlar Ortaöğretim Başarı Puanı kaç olacak? Diploma puanı 50'nin altında olanların OBP puanı nasıl hesaplanacak? 2022 YKS sınavına girecek olan milyonlarca adayı ilgilendiren önemli kararlar alındı. ÖSYM aldığı yeni kararla TYT ve AYT sınavlarında uygulanan baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Yeni sisteme göre adaylar, sınav puanına orta öğretim başarı puanını eklendikten sonra oluşacak puan ile üniversite tercihi yapacak. Diploma notu bulunmayanlar ve diploma puanı 50'nin altında olanlar da kendilerine kaç OBP puanı verileceğini merak ediyor.

Diploma notu olmayanlar Ortaöğretim Başarı Puanı kaç olacak? Diploma puanı 50'nin altında olanların OBP puanı nasıl hesaplanacak? 2022 YKS sınavına girecek olan milyonlarca adayı ilgilendiren önemli kararlar alındı. ÖSYM aldığı yeni kararla TYT ve AYT sınavlarında uygulanan baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Yeni sisteme göre adaylar, sınav puanına orta öğretim başarı puanını eklendikten sonra oluşacak puan ile üniversite tercihi yapacak. Diploma notu bulunmayanlar ve diploma puanı 50'nin altında olanlar da kendilerine kaç OBP puanı verileceğini merak ediyor.

Milyonlarca öğrenci 2022 yılında YKS sınavına girmeye hazırlanıyor. YKS sınavı öncesi adayları sevindiren peş peşe açıklamalar geldi. ÖSYM'nin aldığı kararlar doğrultusunda YKS üniveriste tercih baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Buna göre adaylar ortaöğretim başarı puanı sınav sonuçlarına eklenerek oluşan puan ile üniversite terecihi yapacak. Üniversite tercihi yapacak olan adayların üniversite yerleştirmesi puan sıralamasına göre yapılacak.

Ortaöğretim Başarı Puanı nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı lisede öğrencilerin derslerinde gösterdiği performansın sınav sonuçlarına yansıtılması esasına dayalıdır. Üniversiteye yerleşirken merkezi sınav başarısıyla birlikte adayın 4 yıllık ortaöğretim başarısı da göz önünde bulundurulmaktadır. Okul başarı puanları sınav ham puanlarının üzerinde eklenerek adayın tercihlerde kullanacağı yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

Diploma notu olmayanlar Ortaöğretim Başarı Puanı kaç olacak?

Diploma notu bulunmayan adaylar ve diploma notu olmayanlar için de yeni bir formül açıklandı. Ortaöğretim başarı puanı diploma notu olmayanlar için 50 olarak hesaplanacak.

Diploma puanı 50'nin altında olanların OBP puanı nasıl hesaplanacak?

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Meslek lisesi mezunları bö2lüm tercihlerinde OBP puanı nasıl hesaplanacak?

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de, Tablo 3C'de ve Tablo 3D'de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP'nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir

Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Özel Yetenek sınavları nasıl yapılacak?

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır. Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2022-TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili yükseköğretim kurumları tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.