Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden iş kadını Dilek Ertek'ten gelen haber herkesi üzdü. Ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek arkadaşları ile birlikte çıktığı tatilde Tahiti'de bir gemi gezintisinde güverteden düşerek okyanusta kayboldu. Günler süren aramada Dilek Ertek'e ulaşılamadı. Dilek Ertek herkesi üzdü! Dilek Ertek gemiden okyanusa nasıl düştü? Dilek Ertek öldü mü? Dilek Ertek olayı nedir? soruları ise yaşanan olay üzerine sorulmaya başlandı. İşte Dilek Ertek olayına dair detaylar..

Binlece kilometre uzaktan gelen bir haber Türkiye'yde üzüntüye neden oldu. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ve ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllar Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek'in Tahiti'de okyanusta kaybolduğu açıklandı. 26 Ekim günü Tahiti üzerinde kurvaziyer gemi ile seyahatte olan Dilek Ertek'in okyanusa düştüğü öğrenildi.

Dilek Ertek gemiden okyanusa nasıl düştü?

Dilek Ertek'in nasıl ve neden okyanusa düştüğü herkes tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Öncelikle konunun Tahiti yetkilileri tarafından derinlemesine soruşturulduğu gelen bilgiler arasında. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'ta hem arama kurtama çalışamlarını yakından takip etmek hem de anensinin nasıl ve neden okyanusa düştüğünün araştırılması için Tahiti'ye gitti.

Dilek Ertek arkadaşları ile birlikte tursitik gemi seyahatine çıkmıştı. 26 Ekim'de Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken Dilek Ertek'in okyanusa düştüğü öğrenildi.

Arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi. Odasına çıkan arkadaşları ise Dilek Ertek'in odasında olmadığını gördü. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

Dilek Ertek'in ortada olmadığını gören arkadaşları geminin güvenlik kayıtlarının incelenmesini istedi. Kayıtlarda ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

Dilek Ertek bulundu mu?

Talihsiz olay sonrası oğlu Gökçe Atuk, kazanın yaşandığı Tahiti'ye gitti ve arama çalışmalarına katıldı. Atuk, günlerdir helikopterle annesinin cesedini aramasını rağmen bir sonuca ulaşamadı. Arama çalışamlarının bir süre daha devam edeceği ve cenazenin bulunamaması halinde 10 Kasım'da İstanbul'da bir tören düzenleneceği kaydedildi.

Avukattan Dilek Ertek açıklaması

Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk'un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek'in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete'ye gitmiştir. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır"

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