DHY doktor atama kura sonuçları | 9 Eylül 106. Dönem Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları şu sıralar binlerce doktor tarafından sorulmaya başlandı. 13 bin 163 doktor ataması kura başvuruları 7 Eylül'de sona ermişti. Ataması yapılarak 13.163 hekimin görev yeri belirlenecek. Doktor atamalarına ilişkin kura ise 9 Eylül saat 10.00'de çekilecek. Peki 106. DHY noter kura sonuçları ne zaman internette açıklanacak?

DHY doktor atama kura sonuçları | 9 Eylül 106. Dönem Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları şu sıralar binlerce doktor tarafından sorulmaya başlandı. 13 bin 163 doktor ataması kura başvuruları 7 Eylül'de sona ermişti. Ataması yapılarak 13.163 hekimin görev yeri belirlenecek. Doktor atamalarına ilişkin kura ise 9 Eylül saat 10.00'de çekilecek. Peki 106. DHY noter kura sonuçları ne zaman internette açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı doktor atamaları binlerce hekim tarafından merakla bekleniyor. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de biten başvuruların ardından gözler noter kurasına çevrildi. 13 bin 163 doktor ataması kura çekilişi noter huzurunda 9 Eylül'de saat 10.00'da başladı. Doktor DHY atama kuraları canlı olarak da yayınlanıyor.

DHY doktor atama kura sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için sosyal medyadan açıklamada bulundu. Koca "13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI Cuma günü 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak." dedi. 106. DHY doktor atama kura sonuçları ilerleyen dakikalarda sisteme yüklenecek ve internetten kontrol edilebilecek.

106. Dönem Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

9 Eylül Cuma günü yapılacak 106. DHY kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün, "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresinden yayınlanacağı duyuruldu.

Doktor DHY kurası canlı İZLE

Kura çekilişini canlı olarak Youtube üzerinden izlemek mümkün. 106'ncı dönem DHY kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak.

DHY ataması sonrası göreve başlamadan önce istenen belgeler?

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.