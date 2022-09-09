Devlet Hizmet Yükümlülüğü 106. (DHY) atama kura sonuçları | Doktor DHY kurası canlı İZLE | 13163 doktor atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Devlet Hizmet Yükümlülüğü 106. (DHY) atama kura sonuçları | Doktor DHY kurası canlı İZLE | 13163 doktor atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları şu sıralar binlerce hekim tarafından soruluyor. Kamu hastanelerinde görev yapacak olan hekimlerin göre yerleri 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak. Görev yerlerini sabırsızlıkla bekleyen doktorlar sonuçları internetten canlı takip edebilecek.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü 106. (DHY) atama kura sonuçları | Doktor DHY kurası canlı İZLE | 13163 doktor atama kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları şu sıralar binlerce hekim tarafından soruluyor. Kamu hastanelerinde görev yapacak olan hekimlerin göre yerleri 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda çekilecek kura ile belli olacak. Görev yerlerini sabırsızlıkla bekleyen doktorlar sonuçları internetten canlı takip edebilecek.

Binlerce doktorun sabırsızlıkla beklediği gün geldi. Kamu hastanelerinde görev yapacak olan 13163 hekimin görev yerleri bugün belli oluyor. 9 Eylül Cuma günü çekilen kura ile binlerce hekim yeni görev yerlerinde göreve başlayacak.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü 106. (DHY) atama kura sonuçları

106'ncı dönem DHY kurası için tercihlerin "https://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden 7 Eylül'e kadar tamamlanmıştı. Hekimler merakla hangi il ve ilçede göreve başlayacaklarını sabırsızlıkla bekliyor. 106'ncı dönem DHY kurası 9 Eylül'de bakanlık tarafından noter huzurunda yapılacağı bildirildi. 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Saat 10.00'dan sonra kura sonuçları öğrenilebilir.

Doktor DHY kurası canlı İZLE

Kura çekilişini canlı olarak Youtube üzerinden izlemek mümkün. 106'ncı dönem DHY kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak.

13163 doktor atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Tıp fakültelerinden mezun olan 11 bin 902 pratisyen hekim ve ihtisaslarını tamamlayan 1261 uzman hekim olmak üzere 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek. 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek" dedi.