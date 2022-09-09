Sağlık Bakanlığı DHY 106 kura sonuçları canlı izle | Doktor atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? DHY 13.163 atama sonuçları açıklandı mı? Binlerce doktorun görev yeri 9 Eylül Cuma günü belli oluyor. Noter huzurunda çekilecek olan kura ile 13 bin 163 hekimin Devlet Hizmet Yükümlülüğü görev yerleri belli olacak. İşte 106. DHY kura sonuçlarına dair detaylar...

Sağlık Bakanlığı DHY 106 kura sonuçları canlı izle | Doktor atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? DHY 13.163 atama sonuçları açıklandı mı? Binlerce doktorun görev yeri 9 Eylül Cuma günü belli oluyor. Noter huzurunda çekilecek olan kura ile 13 bin 163 hekimin Devlet Hizmet Yükümlülüğü görev yerleri belli olacak. İşte 106. DHY kura sonuçlarına dair detaylar...

106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takviminde mazeret başvurularının alınması son tarihi 11 Ağustos 2022, tercih başvurularının alınması son tarihi 7 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmış olup, kura çekiliş tarihi ise 9 Eylül 2022 tarihi olarak güncellenmiştir. 106. DHY kura sonuçları 9 Eylül'de açıklancak. Doktor atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı doktorlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı DHY 106 kura sonuçları canlı izle

Sağlık Bakanlığı DHY 106 kura sonuçları internet ortamından canlı izlenebielcek. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak.

Doktor atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek" dedi.

DHY 13.163 atama sonuçları açıklandı mı?

Kura çekilişi 09.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır.