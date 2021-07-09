DGS için en geç kaçta okulda olunmalı? Saat kaçtan sonra DGS'ye girilmez, alınmaz? 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine çıkarmak isteyen yüz binlerce kişi 11 Temmuz sabahı tüm Türkiye'de DGS sınavına girecek. DGS sınavına girecek olan adaylar sınav saatini beklemeye başladı. Sınav saatini kaçırmak istemeyenler sınava son giriş saatini araştırıyor. Peki DGS'ye en geç kaça kadar girilir? Saat kaçtan sonra DGS sınavına girilmez? En geç saat kaça kadar sınav binasında olunmalı?

DGS için en geç kaçta okulda olunmalı? Saat kaçtan sonra DGS'ye girilmez, alınmaz? 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine çıkarmak isteyen yüz binlerce kişi 11 Temmuz sabahı tüm Türkiye'de DGS sınavına girecek. DGS sınavına girecek olan adaylar sınav saatini beklemeye başladı. Sınav saatini kaçırmak istemeyenler sınava son giriş saatini araştırıyor. Peki DGS'ye en geç kaça kadar girilir? Saat kaçtan sonra DGS sınavına girilmez? En geç saat kaça kadar sınav binasında olunmalı?

350 bine yakın adayın katılacağı tahmin edilen DGS sınavı için sayılı saatler kaldı. Sınav 11 Temmuz'da gerçekşeşecek. Sınav içim son hazırlıklarını yapan adaylar sınav saatini beklemeye başladı. Peki DGS için en geç saat kaça kadar okulda olmak gerekiyor?

DGS için en geç kaçta okulda olunmalı?

2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te tüm Türkiye'de çeşitli sınav merkezlerinde yapılacak.Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak. Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak. Sınavı bekleyen adaylar saatlerini şimdiden kurdu. Sınavı kaçırmak istemeyenler DGS için en geç kaçta okulda olunmalı? Saat kaçtan sonra DGS'ye girilmez, alınmaz? gibi sorulara yanıt arıyor. Adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalılar.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2021 DGS sınavında kaç soru sorulacak?

Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

DGS'DE EMENETÇİLER AÇIK MI?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.