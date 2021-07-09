DGS'de emanetçiler açık olacak mı? DGS sınavında eşya emanet edilir mi? Yüz binlerce kişi ön lisans olan üniversite eğitimlerini lisans eğitimine çıkarmak için 2021 DGS sınavında ter dökecek. 2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınava az bir süre kala adaylar yanlarında getirecekleri eşyaları emanetçilere bırakmayı düşünüyor. Peki ama emanetçiler DGS sınavında açık mı? Emanetçiler eşya alıyor mu? DGS sınavına telefon, anahtar, çanta emanet edilir mi?

DGS'de emanetçiler açık olacak mı? DGS sınavında eşya emanet edilir mi? Yüz binlerce kişi ön lisans olan üniversite eğitimlerini lisans eğitimine çıkarmak için 2021 DGS sınavında ter dökecek. 2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınava az bir süre kala adaylar yanlarında getirecekleri eşyaları emanetçilere bırakmayı düşünüyor. Peki ama emanetçiler DGS sınavında açık mı? Emanetçiler eşya alıyor mu? DGS sınavına telefon, anahtar, çanta emanet edilir mi?

2021 DGS sınavın 350 bin civarında adayın katılacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin her ilinde çeşitli sınav merkezlerinde yapılacak sınav ÖSYM'nin en katılımlı sınavları arasında yer alıyor. DGS sınavına girip iyi bir puan alarak üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen adaylar sınav hazırlıklarını tamamladı. Sınav saati yaklaştıkça adaylar yanlarında getirecekleri eşyaları nereye bırakacağını düşünmeye başladı. Telefon, anahtar, çanta bunlar insanların hayatının vazgeçilmezi ve sınava gelirkende zorunlu olarak bunlar adayların yanında oluyor. Peki DGS sınavında emanetçiler açık olacak mı? 2021 DGS'de eşya emanet edilir mi? Telefon, anahtar çanta emanet ediliyor mu? İşte ÖSYM'nin bu konu ile ilgili tutumu...

DGS'de emanetçiler açık olacak mı?

Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim? sorusu birçok kişi tarafından soruluyor. DGS sınavına girerken sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir. Ancak sınav binası dışında emanetçiler olabilir fakat bunların da güvenirliği konusunda tereddütler olabilir. DGS'ye yanınızda bir tanıdığınız ile gelmeniz sizin için hem moral hem de eşya emenet etmek açısından daha iyi olabilir.

Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar tercihlerini yapabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.