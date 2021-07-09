2021 DGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? 2021 DGS sözel ve sayısal konuları neler? 2 yıllık ön lisans bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmesi için girdikleri DGS sınavına sayılı günler kaldı. DGS sınavı için son kez konulara göz gezdirmek isteyen adaylar DGS sınav konularını araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? DGS konuları neler?

2021 DGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? 2021 DGS sözel ve sayısal konuları neler? 2 yıllık ön lisans bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmesi için girdikleri DGS sınavına sayılı günler kaldı. DGS sınavı için son kez konulara göz gezdirmek isteyen adaylar DGS sınav konularını araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? DGS konuları neler?

Ülkemizde 2 yıllık eğitim veren okullarda okuyan yüz binlerce kişi DGS sınavı ile eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümleri ile tamamlamak istiyor. Öğrenciler eğitimlerini 2 yıllıktan 4 yıllığa çıkarmak için DGS sınavına girmek zorunda. DGS sınavına az bir süre kala çalışmaadık konulara göz gezdirmek isteyen öğrenciler 2021 DGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak? diye sormaya başladı. Peki 2021 DGS sözel ve sayısal konuları neler?

2021 DGS SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

2021 yılında yapılacak olan DGS sınavına binlerce öğrencinin katılması bekleniyor. DGS sınavında iyi bir puan alıp eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen öğrenciler DGS sınavında hangi konulardan soru çıkacak diye araştırmaya başladı. Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak. Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak. İşte DGS 2021 konuları...

2021 DGS SÖZEL VE SAYISAL KONULARI

DGS TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam (Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle, Çıkarılacak Kesin Yargı, Yer Değiştirme, Cümle Oluşturma, Cümlede Genel Anlam)

Paragraf Genel

Çok Sorulu Parçalar

Sözcük Sıralaması

Paragrafta Anlam

Sözel Mantık

DGS MATEMATİK KONULARI

Sayısal Mantık

Temel Kavramlar

Üslü Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Bölünebilme EBOB – EKOK

Köklü İfadeler

Yol Problemleri

Hız Problemleri

Zaman Problemleri

Oran Orantı

Denklem Çözme Özdeşlikler

Çarpanlarına Ayırma

İşlemler

Rasyonel Sayılar

Permütasyon – Kombinasyon ve Olasılık



DGS GEOMETRİ KONULARI

Üçgende Açılar

Dörtgen

Çember

Daire

Doğrunun Analitiği

2021 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.