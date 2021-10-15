DGS ek tercihler başladı mı? 2021 DGS ek tercih son gün ne zaman? DGS yerleştirme süreci devam ediyor. Üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümüne çıkarmak isteyen binlerce kişi 2021 DGS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihi yapan ancak bir bölüme yerleşemeyen adaylar için DGS ek tercih işlemleri başladı.

DGS ek tercihler başladı mı? 2021 DGS ek tercih son gün ne zaman? DGS yerleştirme süreci devam ediyor. Üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümüne çıkarmak isteyen binlerce kişi 2021 DGS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihi yapan ancak bir bölüme yerleşemeyen adaylar için DGS ek tercih işlemleri başladı.

DGS ilk tercih sonuçları 14 Eylül 2021'de açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre bir bölüme yerleşemeyen adaylar bu sene için son DGS tercihlerini yapacak. Haftalardır DGS ek tercihlerin başlamasını bekleyen adaylar ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklaması ile sevindi.

DGS ek tercihler başladı mı?

Aygün açıklamasın 2021 DGS ek tercihlerin 15 Ekim Cuma günü başladığını duyurdu. Aygün sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."

2021 DGS ek tercih son gün ne zaman?

2021 DGS ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Adaylar ek tetrcihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayacak.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.