DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ücretleri hangi bankadan yatırılır?
DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ücretleri hangi bankadan yatırılır? 2021 DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı. Aradan geçen 1 ayın ardından adaylar DGS ek tercih sürecine bugün itibariyle başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 DGS ek tercih işlemlerinin 15 Ekim'de başladığını açıkladı. DGS ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar tercih ücretini ödemek zorunda. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak. İşte DGS ek tercih ücretlerine dair detaylar...
2021-10-15 11:54:17
Binlerce kişi 2021 DGS ek tercih işlemleinin başlamasını dört gözle bekliyordu. Beklenen gün nihayet geldi. ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şöyle dedi: "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." Aygün'ün açıklamalarının ardından adaylar ÖSYM'nin sitesinden tercih işlemlerine başladı. Acak adaylar tercih ücretlerini de yatırmak zorunda.
DGS ek tercih ücreti ne kadar?
DGS ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. 25 TL ek tercih ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN
DGS ek tercih ücretleri hangi bankadan yatırılır?
ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)