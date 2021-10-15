DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ücretleri hangi bankadan yatırılır?

DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ücretleri hangi bankadan yatırılır? 2021 DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı. Aradan geçen 1 ayın ardından adaylar DGS ek tercih sürecine bugün itibariyle başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 DGS ek tercih işlemlerinin 15 Ekim'de başladığını açıkladı. DGS ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar tercih ücretini ödemek zorunda. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak. İşte DGS ek tercih ücretlerine dair detaylar...