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TIMETURK / EĞİTİM / 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları | DGS ek yerleştirme kılavuzu

2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları | DGS ek yerleştirme kılavuzu

Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisans seviyesinden 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi 2021 DGS sınavında ter döktü. DGS birinci yerleştirme sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçlara göre 4 yıllık bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. DGS ek tercih süreci resmen başladı. Tercih yapmak isteyen adaylar 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 DGS ek yerleştirme boş kalan kontenjanlar...

6 Saat Önce
2021-10-15 11:53:28
2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları | DGS ek yerleştirme kılavuzu

Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisans seviyesinden 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen binlerce kişi 2021 DGS sınavında ter döktü. DGS birinci yerleştirme sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçlara göre 4 yıllık bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyordu. DGS ek tercih süreci resmen başladı. Tercih yapmak isteyen adaylar 2021 DGS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 DGS ek yerleştirme boş kalan kontenjanlar...

DGS ek yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini 15 Ekim - 21 Ekim tarihleri arasında yapacak. Tercih yapmak için düşünen adaylar boş kontenjanları merak ediyor. ÖSYM bölüm nölüm boş kontenjanları açıkladı.

DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

2021 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK PUANLAR

DGS EK YERLEŞTİRME SON GÜN NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Adaylar ek tetrcihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayacak.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

DGS ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. 25 TL ek tercih ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. r. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış
oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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