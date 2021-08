Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy kimin kızı? Derya Şensoy kaç yaşında? Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Şensoy'un en yakınındakiler duyurdu. Ferhan Şensoy'un eşi Derya Baykal Şensoy'un vefatının ardından eski eşi 'Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz' mesajını yayımladı. Kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Babam uçtu göklere' ifadesini kullandı. Derya Şensoy ise, 'Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım' sözleriyle acısını dile getirdi.

Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy kimin kızı? Derya Şensoy kaç yaşında? Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Şensoy'un en yakınındakiler duyurdu. Ferhan Şensoy'un eşi Derya Baykal Şensoy'un vefatının ardından eski eşi "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz" mesajını yayımladı. Kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Babam uçtu göklere" ifadesini kullandı. Derya Şensoy ise, 'Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım' sözleriyle acısını dile getirdi.

Derya Şensoy kimdir?

Neriman Derya Şensoy 7 Şubat 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Derya Şensoy Türk dizi, film ve tiyatro uyuncusudur.

Derya Şensoy Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızlarıdır. Tiyatro sanatçısı ve yazarı Müjgan Ferhan Şensoy'un da kardeşidir.

Derya Şensoy Tiyatrocu bir ailede yetişmesinedn dolayı tiyatoroya ister istemez ilgi göstermeye başladı.

Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun oldu. İllüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için gittiği New York'ta Parsons The New School for Design'da eğitim gördü. Bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yaptı. 2013 yılında babasının yazıp yönettiği Masal Müfettişi adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını yaptı.

Aynı yıl Doksanlar dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakterini canlandırarak ilk televizyon deneyimini edindi.

Sonraki yıl Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 2015 yılında Hesapta Aşk filminde Didem karakterini, Mayıs Kraliçesi dizisinde Dilara karakterini canlandırdı. Aynı yıl kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Pera'daki Hayalet adlı oyunun dekor tasarımını yaptı, Aybike karakterini canlandırdı. Sonraki yıl Deliormanlı, Çakallarla Dans 4 ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Vezir Parmağı filminde rol aldı. 2017 yılında Bu Sayılmaz dizisinde ve babası Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? adlı oyunda rol aldı.

Televizyon

2013 Doksanlar Tuğba Karaman Tuncay

2015 Mayıs Kraliçesi Dilara

2017 Bu Sayılmaz Cansın

2018 Sorma Neden

Film

2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı Zeynep-Mihriban-Pelin

2015 Hesapta Aşk Didem

2016 Deliormanlı Deliormanlı'nın Ölen Eşi

2016 Vezir Parmağı Şadiye

2017 Çakallarla Dans 4 Mihriban

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.