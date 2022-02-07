Derya Büyükuncu ne dedi? Derya Büyükuncu hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Yüz binlerce kişi Erdoğan çiftine dua edip geçmiş olsun dileklerini iletirken ne yazık ki öfke ve kin dolu skandal paylaşımlar da yapıldı. Bu paylaşımlardan birini de eski milli yüzücü Derya Büyükuncu yaptı. Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılırken Derya Büyükuncu hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.

Derya Büyükuncu ne dedi? Derya Büyükuncu hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Yüz binlerce kişi Erdoğan çiftine dua edip geçmiş olsun dileklerini iletirken ne yazık ki öfke ve kin dolu skandal paylaşımlar da yapıldı. Bu paylaşımlardan birini de eski milli yüzücü Derya Büyükuncu yaptı. Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılırken Derya Büyükuncu hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.

Derya Büyükuncu'dan skandal paylaşım... Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle eleştirilerin odağında. Yaptığı ahlaksız paylaşımlardan sonra harekete geçen Türkiye Yüzme Federasyonu, Büyükuncu için daimi hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca paylaşımlar nedeniyle de soruşturma başlatıldı.

Derya Büyükuncu ne dedi?

Derya Büyükuncu'dan ahlak dışı ve öfke kusan paylaşımlar geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve rahatsızlığı hafif atlattığını açıklamıştı. Açıklama sonrası küstah paylaşımlar yapıldı. Derya Büyükuncu da iğrenç paylaşım yapanlar arasında yer alıyor.

Derya Büyükuncu skandal paylaşımında "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" dedi. Ardından bir paylaşım daha yapan Büyükuncu "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullandı.

Derya Büyükuncu hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?

Kin ve nefret dolu paylaşımların ardından harekete geçildi. Ahlak dışı paylaşımlara soruşturma başlatıldı. Derya Büyükuncu hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."

Daimi hak mahrumiyeti cezası verildi

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."