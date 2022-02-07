Derya Büyükuncu tutuklanacak mı? Derya Büyükuncu ne dedi ne söyledi? Derya Büyükuncu yakalandı mı? Eski yüzücü ve Survivor Türkiye şampiyonu Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının üzerine skandal paylaşımda bulundu. Paylaşımlar hakkın soruşturma başlatılırken Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son açıklamasında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Derya Büyükuncu tutuklanacak mı? Derya Büyükuncu ne dedi ne söyledi? Derya Büyükuncu yakalandı mı? Eski yüzücü ve Survivor Türkiye şampiyonu Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının üzerine skandal paylaşımda bulundu. Paylaşımlar hakkın soruşturma başlatılırken Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son açıklamasında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktığı duyuruldu. Sosyal medyadan binlerce kişi ve dünya liderlerinden Erdoğan çiftine geçmiş olsun mesajları gelirken maalesef skandal paylaşım yapanlar da vardı. Bunlardan biri de eski yüzücü Derya Büyükuncu'ydu. Büyükuncu'nun skandal paylaşımı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek hakkında daimi hak mahrumiyeti cezası verdi.

Derya Büyükuncu ne dedi ne söyledi?

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında attığı tweet sonrası ceza aldı. Büyükuncu twitter hesabından, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" paylaşımını yaptı. Bu paylaşım üzerine sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

Derya Büyükuncu tutuklanacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında kin ve nefret dolu paylaşımlarda bulunan Derya Büyüuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır." dedi.

Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti

Kasapoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklmada “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" dedi. Bu açıklamanın ardından Derya Büyükuncu hakkında daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

Derya Büyükuncu kimdir?

Derya Büyükuncu 2 Temmuz 1976 yılında dünyaya geldi.

2022 yılı itibari ile 45 yaşında olan eski milli yüzücü sırtüstü ve kelebek kategorilerinde ülkemizi temsil etmişti.

Millî rekortmen yüzücü ilk millî yarışını 9 yaşında yüzdü. Bulgaristan'da düzenlenen 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yarışarak 9 yaşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplam altı kez 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaşmaktadır.

Derya Büyükuncu, Türk spor tarihinde 27 yıl millî takıma hizmet eden tek Türk sporcusudur. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup 500 kez millî takımda yer aldı. Antrenörü Zehra Büyükuncu'dur.

Kariyerinde pek çok başarı olan Derya Büyüuncu daha sonra kendini televizyonlarda göstermeye başladı.

2010 yılında yapılan Yok Böyle Dans televizyon programına katılmak için Dubai kentinde yapılan 10. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metrede yarışmadığı iddiasıyla Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından sözleşmesi feshedildi ve ardından "görevini ihmal ettiği" ve "basın yoluyla federasyonun kurumsal niteliğine hakaret" ettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Derya Büyükuncu daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasından birinci olarak ayrılan Derya Büyükuncu adını geniş kitlelere duyurdu.

2012 yılında, altıncı olimpiyatı olan 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılarak Olimpiyat Oyunları'na en çok giden yüzücü olarak rekor kırdı.