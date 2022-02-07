Derya Büyükuncu kimdir? Derya Büyükuncu neden ceza aldı? Derya Büyükuncu ne dedi, hangi paylaşımı yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Pek çok kişi Erdoğan çiftine geçmiş olsun mesajı paylaştı. Ancak sosyal medyadan kin ve öfke dolu paylaşım yapanlar da oldu. Derya Büyükuncu sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşın sonrası daimi hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medyadan skandal paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında kara verildi. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklmada “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" dedi. Bu açıklamanın ardından Derya Büyükuncu hakkında daimi hak mahrumiyeti cezası verildi. Tartışmaların odağındaki isim Derya Büyükuncu'nun kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Derya Büyükuncu'nun hayatı ve biyografisi...

Derya Büyükuncu neden ceza aldı? Derya Büyükuncu ne dedi, hangi paylaşımı yaptı?

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında attığı tweet sonrası ceza aldı. Büyükuncu twitter hesabından, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" paylaşımını yaptı. Bu paylaşım üzerine sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

Derya Büyükuncu kimdir?

Derya Büyükuncu 2 Temmuz 1976 yılında dünyaya geldi.

2022 yılı itibari ile 45 yaşında olan eski milli yüzücü sırtüstü ve kelebek kategorilerinde ülkemizi temsil etmişti.

Millî rekortmen yüzücü ilk millî yarışını 9 yaşında yüzdü. Bulgaristan'da düzenlenen 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yarışarak 9 yaşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplam altı kez 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaşmaktadır.

Derya Büyükuncu, Türk spor tarihinde 27 yıl millî takıma hizmet eden tek Türk sporcusudur. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup 500 kez millî takımda yer aldı. Antrenörü Zehra Büyükuncu'dur.

Kariyerinde pek çok başarı olan Derya Büyüuncu daha sonra kendini televizyonlarda göstermeye başladı.

2010 yılında yapılan Yok Böyle Dans televizyon programına katılmak için Dubai kentinde yapılan 10. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metrede yarışmadığı iddiasıyla Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından sözleşmesi feshedildi ve ardından "görevini ihmal ettiği" ve "basın yoluyla federasyonun kurumsal niteliğine hakaret" ettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Derya Büyükuncu daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasından birinci olarak ayrılan Derya Büyükuncu adını geniş kitlelere duyurdu.

2012 yılında, altıncı olimpiyatı olan 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılarak Olimpiyat Oyunları'na en çok giden yüzücü olarak rekor kırdı.