Demre Belediye Başkanı hangi partiden? Demre Belediyesi hangi partili? Demre AKP'li mi CHP'li mi? Antalya'nın en gözde ilçelerinden biri olan Demre, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Demre'de Belediye Başkanı'nın kim olduğu ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. İşte Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın hayatı ve biyografisi...

Demre Belediye Başkanı hangi partiden? Demre Belediyesi hangi partili? Demre AKP'li mi CHP'li mi? Antalya'nın en gözde ilçelerinden biri olan Demre, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Demre'de Belediye Başkanı'nın kim olduğu ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. İşte Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin en tusitik ilçelerinden biri olan Demre kadim tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Demre deniz turizmi ile ön plana çıkıyor. Berrak denizleri ile dünya genelinde tanınan Demre'de Belediye Başkanı'nın kim olduğu, hangi partiden olduğu zaman zaman merak edilip araştırılıyor. İşte 2019 seçimleri sonucu Demre'de kazanan parti...

Demre Belediye Başkanı hangi partiden?

2019 yerel seçmlerinde Demre'de İYİ Parti'nin adayı Okan Kocakaya ipi göğüsledi. Okan Kocakaya seçimde 9.277 oy alarak birinci çıktı. Oyların yüzde 54,43'ünü alan Okan Kocakaya Demre'nin Belediye Başkanı oldu. Okan Kocakaya'yı ise AK Parti'nin adayı Süleyman Topçu takip etti. Süleyman Topçu 7.898 oy ile oyların %45,12'sini aldı.

Demre Belediyesi hangi partili?

2019 Mart seçimlerinde Demre'de kazanan parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayı Okan Kocakaya seçimi kazandı.

Demre AKP'li mi CHP'li mi?

Demre'de yapılan yerel seçimleri AKP ve CHP'nin adayı değil İYİ Parti'nin adayı kazandı.

Demre seçim sonuçları 2019

İyi Parti %53,00

AK Parti %45,12

Saadet Partisi %0,78

DP %0,51

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya kimdir?

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya 1981 yılında Demre'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Demre'de, lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

2004 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Antalya Barosu üyesi olan Okan Kocakaya 14 yıl serbest avukatlık mesleğini devam ettirdi ve 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Demre Belediye Başkanı seçildi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) ve Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) üyesi olan Okan Kocakaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Demre hakkında

Myra (Demre) her zaman Likya'nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. En erken sikkeler M.Ö. 3.YY'la dayanır. Fakat şehrin M.Ö. 5. yy da kurulduğu tahmin edilmektedir. Roma egemenliği döneminde Myra (Demre) sosyal bir yaşamın merkeziydi. Bizans döneminde Myra önemli idari ve dini bir merkez olmuştur. Piskoposluk merkezi de olan Myra'daSt. Nikolaos IV. yy başında Piskopos olarak görev yapmış veo zamandan sonra Myra, hep haç yolu yapılan bir yer olmuştur. Bu açıdan Demre Hıristiyan dünyasının her zaman ilgisini çekmiştir.

Likya'nın en iyi korunmuş tiyatrosu Demre'de bulunmaktadır. 29 oturma sırası ve 12 bin seyirci kapasiteli tiyatro Demre kalesine yaslanmıştır. Myra metropolü Likya mezarlarının önemli örneklerini ihtiva etmektedir. Kayalar oyularak mezarlar kabartma ve yazılarla süslenmiştir.

Diğer önemli bir yapıSt. NikolaosKilisesidir. Kilise bugün yaklaşık 7 metre toprak seviyesinin altındadır. St.Nikolaos'un kemikleri kilise içindeki mermer bir mezarda bulunurken, kemiklerinin büyük bir kısmı İtalyanlar tarafından çalınmış ve Bari şehrine kaçırılmıştır. Diğer taraftan Bir Rus Prensi 1862 yılında Kiliseyi restore ettirmiştir. Ruslar, bir kilise çanı ilave ederek kubbeyi bir haç tonozu ile değiştirmişlerdir. St. Nikolaos'un bazı kemikleri bugün Antalya Müzesinde bulunmaktadır. St. Nikolaos çocukların ve gemicilerin koruyucu azizi ve bütün dünya çocuklarının da Noel Babasıdır.

İlk defa 1904 yılında Eynihal adıyla köy statüsüne kavuşan Demre; 12/01/1968 tarihinde 4 köyün birleşmesiyle Belediye; 4 Temmuz 1987 gün ve 3392 sayılı yasa ile de Kale adıyla ilçe olmuştur. 24/03/2005 tarih ve 5322 sayılı Kanunla Kale ismi Demre olarak değiştirilmiştir.