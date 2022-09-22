Alper Taş kimdir? Alper Taş hangi partiden? Alper Taş neden gözaltına alındı? Alper Taş serbest bırakıldı mı? Son zamanlarda adı oldukça sık gündeme gelen Alper Taş'ın kim olduğu merak ediliyor. Alper Taş geçtiğimiz gün polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte Alper Taş'ın hayatı ve biyografisi...

Alper Taş kimdir? Alper Taş hangi partiden? Alper Taş neden gözaltına alındı? Alper Taş serbest bırakıldı mı? Son zamanlarda adı oldukça sık gündeme gelen Alper Taş'ın kim olduğu merak ediliyor. Alper Taş geçtiğimiz gün polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte Alper Taş'ın hayatı ve biyografisi...

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş polis ekipleri tarafıdan gözaltına alındı. Alper Taş'ın kim olduğu ise bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Alper Taş'ın hayatı, mesleği, ve partisi hakkında detaylar...

Alper Taş kimdir?

Alper Taş 1967 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanı olan Alper Taş SOL Parti PM Üyesidir. 55 yaşında olan Alper Taş siyaset yaşantısına devam ediyor.

Alper Taş üniveristeye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladı. Lise eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a gelen Alper Taş İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu (İletişim Fakültesi) mezun oldu.

Siyaset yalantısına üniversite yıllarında başlayan Alper Taş Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşunda bulundu. Partide Beykoz ilçe yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 20 Haziran 2009 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

Alper Taş Bilge Seçkin Çetinkaya ile birlikte ÖDP'nin eş başkanlığına seçildi.

13 Mart 2016 tarihinde ÖDP'de liderlik modelinin Başkanlar Kurulu olarak kabul edilmesi üzerine 5 kişilik Başkanlar Kurulu üyeliğine seçildi.

CHP'den belediye başkan adayı oldu

Alper Taş sürpriz bir kararla 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve Beyoğlu belediye başkan adayı oldu. Taş bu seçimi kazanamadı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeniden Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi oldu.

Füsun Taş ile evli olup İstanbul'da yaşamaktadır.