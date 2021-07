Delta Plus varyantı hangi ilde görüldü? Delta Plus mutasyonu İzmir'de, Ankara'da var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının ülkemizde de görüldüğünü duyurdu. 3 ilde görülen Delta Plus varyantının hangi illerde oldu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Koca açıklamasında Delta Plus varyantının görüldüğü illerin birinin İstanbul olduğunu açıkladı. Peki Delta Plus mutasyonunun görüldüğü iller hangileri? Delta Plus hangi illerde var? Delta mutasyonu hangi ilde var?

Delta Plus varyantı hangi ilde görüldü? Delta Plus mutasyonu İzmir'de, Ankara'da var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının ülkemizde de görüldüğünü duyurdu. 3 ilde görülen Delta Plus varyantının hangi illerde oldu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Koca açıklamasında Delta Plus varyantının görüldüğü illerin birinin İstanbul olduğunu açıkladı. Peki Delta Plus mutasyonunun görüldüğü iller hangileri? Delta Plus hangi illerde var? Delta mutasyonu hangi ilde var?

Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Delta Plus varyantının İstanbul ve diğer iki ilde görüldüğünün açıklanması vatandaşları endişelendirdi. Peki Delta Plus varyantı hangi illerde görüldü? Delta plus mutasyonu hangi illerde var?

Delta Plus varyantı hangi ilde görüldü?

Bakan Koca Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Koca "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

Delta plus varyantı nedir?

Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus varyantı delta varyantının mutasyona uğraması ile ortaya çıkmıştır. Kısaca uzmanlar mutasyonun mutasyonu şeklinde ifade ediyorlar. Delta Plus varyantının daha bulaşıcı olduğu iddia ediliyor.

Delta varyantı sayısı da artıyor

Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.

