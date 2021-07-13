Et yumuşatma nasıl yapılır? Dakikalar içinde et nasıl yumuşatılır? Kurban bayramında kesilen kurbanların tadına bakmak isteyen vatandaşlar etlerin çok sert kayış gibi olduğundan şikayet eder. Bunun nedeni etlerin dinlendirilmemiş olmasıdır. Dinlendirilmeyen et gergin ve sert olur. Ancak kurban kesildikten sonra pişirmek için etleri dinlendirme vakti pek olmuyor. Bunun için kısa sürede et yumuşatma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Vatandaşlar kurban bayramında et nasıl yumuşatılır sorusuna yanıt arıyor. İşte dakikalar içinde et yumuşatma yöntemleri...

Et yumuşatma nasıl yapılır? Dakikalar içinde et nasıl yumuşatılır? Kurban bayramında kesilen kurbanların tadına bakmak isteyen vatandaşlar etlerin çok sert kayış gibi olduğundan şikayet eder. Bunun nedeni etlerin dinlendirilmemiş olmasıdır. Dinlendirilmeyen et gergin ve sert olur. Ancak kurban kesildikten sonra pişirmek için etleri dinlendirme vakti pek olmuyor. Bunun için kısa sürede et yumuşatma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Vatandaşlar kurban bayramında et nasıl yumuşatılır sorusuna yanıt arıyor. İşte dakikalar içinde et yumuşatma yöntemleri...

Kurba etini dakikalar içinde yumulatmak için çoğu kişinin bilmediği yöntemlerden bahsedeceğiz. Öncelikele etin yumuşaması için asitli bir bileşene ihtiyacımız var. Etin dokusunu bozacak ve onu yumuşatmak için asitli bir araca ihtiyacımız var. Bu asitli bazı meyvelerde oldukça bol bulunur. Peki Dakikalar içinde et nasıl yumuşatılır? Et yumuşatma nasıl yapılır?

DAKİKALAR İÇİNDE ET NASIL YUMUŞATILIR?

Sadece dakikalar içinde etlerinizi aşağıda saydığımız yöntemleri kullanarak yumuşatabilirsiniz. İşte et yumuşatma nasıl yapılır? sorusun yanıtı;

Kivi ile etinizi yumuşatın

Kivi,ananas,papaya gibi meyveler ile etler dakikalar içinde yumuşacık oluyor. Etinizi kivi ile marine etmek için aşağıdaki tarifi kullanabilirsiniz;

Kivi, soğan ve sarımsak bolca zeytinyağı ile birlikte blanderdan çekilir. Baharatlar da ilave edilir. Hazırlanan sos etlerin her yerine gelecek şekilde iyice sürülür. Derin bir kabun içinde etlerin her yerine gelecek şekilde marine sosu etlere yedirilir. Üzeri streç filmle örtülür ve buzdolabında en az 1 saat bekler. Böylece yumuşak bir et için ilk adım atılmış olur.

Soda kullanın

Eti soda içinde bekletmek de bir diğer yöntem. Yine bir gün öncesinden pişireceğiniz eti soda içinde bekletirseniz yumuşatmış olursunuz. Soda bu konuda oldukça başarılıdır.

Etinizi süt ile marine edebilirsiniz

Etinizi kısa sürede yumuşatmak için süt ile marine edebilirsiniz. Etinizi süt ile marine etmek için etinizin miktarı kadar sütü derin bir kaba ekleyin. Üzerine bir miktar zeytin yağı ekleyin. Sütlü yağ karışımının üzerine damak tadınıza göre kimyon, kekik, kırmızı toz biber ekleyin. En az 1 saat buzdolabında bekletin.

Tuzlama

Etinizin tuzlamak da eti yumuşatabiliyor. Çünkü tuz, etin protein yapısında tepkime yapar ve etin yumuşamasına yol açar. Etinizde fazla tuz olmaması için 2 saatlik bekletmenin ardından etinizi suya tutabilir ve peçete ile kurulayabilirsiniz.

Soğan suyu kullanın

Soğan suyu da eti marine etmek için nefis bir seçenek. Rendelenmiş soğan, zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber ve tuzu iyice karıştırın. Etinizi marine etmek için soğan sosunuz hazır. Etleri marine sosuna yatırın ve dinlendirmeye bırakın.

Marine edin

Yani kırmızı etinizi terbiye etmek yumuşacık olmasını istiyorsanız derin bir kabın içerisine zeytin yağı, yoğurt, sarımsak, salça, tuz, karabiber ile bir karışım hazırlayın. Eti bu karışım içinde en az 2 saat vaktiniz varsa en az bir gece bekletin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.