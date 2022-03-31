Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?

Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? soruları Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Bereket ayı ramazan bu sene koronavirüs kısıtlamaları olmadan yaşanacak. Teravih namazları camilerde kılınacakken kentlerde iftar çadırları da kurulacak. Ramazan ayının başlamasını dört gözle bekleyen vatandaşlar hangi gün oruç tutacağız? sorusuna yanıt arıyor?

Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? soruları Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Bereket ayı ramazan bu sene koronavirüs kısıtlamaları olmadan yaşanacak. Teravih namazları camilerde kılınacakken kentlerde iftar çadırları da kurulacak. Ramazan ayının başlamasını dört gözle bekleyen vatandaşlar hangi gün oruç tutacağız? sorusuna yanıt arıyor?

Milyonlarca Müslüman Ramazan ayının gelmesiyle İslam'ın şartlarından olan "oruç tutmak" ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Bereketi ile birlikte gelen Ramazan ayında dünya genelinde milyonlarca Müslüman oruç tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Ülkemizde de ailelerde ramazan hazırlıkları başladı. Alışverişler yapıldı, misafirler ağırlamak için planlar yapıldı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ve ilk iftarın ne zaman, hangi gün olacağını merak ediyor.

1 Nisan Cuma günü oruçlu muyuz?

Bereket ve mağfiret ayı olarak da tanımlanan 11 ayın sultanı için hazırlıklar da başladı. Dünya üzerinde milyonlarca Müslüman sahura kalkıp niyet etmenin heyecanını yaşamak için sabırsızlanıyor. Her sene 11 gün öne gelen Ramazan ayının birinci günü 2 Nisan Cumartesi olacak. Yani 1 Nisan Cuma gününde oruçlu olamayacağız.

İlk sahur ve ilk iftar ne zaman?

İlk sahur Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yapılacak. Orçlu olunacak ilk gün ise Cumartesi günü. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece sahura kalkacak. Niyet eden milyonlarca vatandaş 2 Nisan'da oruçlarını açacak.

2 Nisan Cumartesi günü iftar yapılacak mı?

2 Nisan Cumartesi günü yer yüzünde yüz milyonlarca Müslüman oruçlu olacak. Ülkemizde de 2 Nisan'da ilk iftar yapılacak. 2022 Ramazan ayının ilk iftarı sabırsızlıkla bekleniyor.

İstanbul 2 Nisan iftar vakti

İstanbul'da 2 Nisan'da ilk iftar saat 19:36'da yapılacak.

Ramazan ayının son günü ne zaman?

2022 yılında Ramzan ayının son günü 1 Mayıs. Son gün oruçlarını tutan vatandaşlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı yaşayacak.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü ise 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü olacak.

Ramzan Bayramı tatili 9 gün olur mu?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi günü. Çarşamba günü Ramzan bayramının son günü olacak. Eğer Perşembe ve Cuma günleri de resmi tatil olarak kabul edilirse bayram tatili 9 güne çıkabilir.