Çocuğunuz hamburger hastalığına yakalanabilir

Batıdaki ülkelerde hamburger hastalığı olarak adlandırılan hemolitik üremik sendromu pişmiş etler ile bulaşıyor ve en çok küçük çocukları etkiliyor. Peki nedir bu hemolitik üremik sendromu? Hamburger yemek çocuklarda hastalığa mı sebep oluyor? Çocuklar hamburgerden uzak mı durmalı? Sizler için araştırdık...



Hemolitik üremik sendrom (HÜS), kılcal damarların kanaması sonucu anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesine neden olur. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle uzun süre evde kalan çocuklar sağlıksız fast food gıdalara çok fazla alıştı. Hamburger tüketmek hemolitik üremik sendromuna neden oldu.

Hemolitik üremik sendromu Batı'da hamburger hastalığı olarak tanınıyor. Hamburger gibi fast food gıdalarda etler çok fazla pişirilmediği için kontamine olmuş bakterilerin canlılığını sürdürmesine yol açar. Bu tarz az pişmiş etli besinler tüketildiğinde bakteriler bağırsaklara yerleşir ve burada toksinler salgılar. Hemolitik üremik sendromu 5 yaş altı çocuklarda ve tüm yaş grubunda görülebilir ve hayati tehlikelere neden olabilir.

Hemolitik üremik sendromu vücutta hangi belirtilere yol açar?

Az pişmiş etlerin tüketilmesi sonucu bağırsaklara yerleşen bakterilerin toksin üretmesi sonucunda kişide karın ağrısı, ishal, kusma, halsizlik ve ateş gibi belirtiler oluşur. Bu hastalık çoğu zaman besin zehirlenmesiyle, ishalle ve apandisitle karıştırılabilir. Bu da tanının konmasının gecikmesine sebep olur. En başta böbrekler olmak üzere birçok organda lokal damar içi pıhtılar oluşur ve kan dolaşımı bozularak bu organlarda organ yetmezliği görülür.

Hemolitik üremik sendromunda kişide böbrek yetmezliğine, ağır derecede kansızlığa, vücudun birçok bölgesinde kanamalara, havale geçirmeye ve ölüme neden olabilir. Bilhassa bu hastalarda beyin tutulumu görüldüğünde ölüm oranı çok yükselir.

Hemolitik üremik sendromunun tedavisi var mı?

Hayır, hemolitik üremik sendromunun henüz bilinen bir tedavisi yoktur. Hasta destek tedavileriyle hayatta tutulmaya çalışılır. Fakat kalıcı böbrek hasarı ve ölümle sonuçlanabilir.

Hemolitik üremik sendromu bulaşıcı mı?

Hemolitik üremik sendromu insandan insana bulaşabilir. İyi bir şekilde yıkanmamış sebze ve meyveler de bu hastalığı bulaştırır.

Hemolitik üremik sendromundan nasıl korunmamız gerekir?

Bu hastalıktan korunmak için el temizliğine dikkat etmeli, tüketeceğimiz etleri iyi pişirmeli, sebze ve meyveleri yemeden önce bol suyla güzelce yıkamalıyız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.