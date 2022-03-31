Cinsel ilişkiyle oruç açılır mı? İftardan sonra cinsel ilişkiye girmek günah mı? İftar cinsel ilişki ile açılır mı? Ramazan ayının gelmesiyle 'Ramazan'da cinsellik' konuları yeniden tartışılmaya başlandı. İslam alimleri Ramazan ayında cinsel ilişkiye girilmesinde bir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak oruçluyken eşlerin birbirlerine yaklaşımlarında bir sınır vardır. Peki orucu cinsel ilişkiye girerek açmak günah mı haram mı?

Cinsel ilişkiyle oruç açılır mı? İftardan sonra cinsel ilişkiye girmek günah mı? İftar cinsel ilişki ile açılır mı? Ramazan ayının gelmesiyle "Ramazan'da cinsellik" konuları yeniden tartışılmaya başlandı. İslam alimleri Ramazan ayında cinsel ilişkiye girilmesinde bir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak oruçluyken eşlerin birbirlerine yaklaşımlarında bir sınır vardır. Peki orucu cinsel ilişkiye girerek açmak günah mı haram mı?

Oruç tutmak insanın nefislerini törpülediği, istek ve arzularını bir kenara bırakarak açlık duygusunu tattdığı bir ibadettir. Oruç turarken yemek içmekten ve cinsel yakınlaşmadan uzak durmak gerekiyor. Karı kocalar da oruçluyken brbirlerine yaklaşmamalı şehvet uyandıracak hareketlerde bulunmamalı. Ramazan ayında orucun cinsel ilişki ile çılıp açıklmaayacağı konusu oldukça fazla tartışılan konulardan biri. Geçtiğimiz yıllarda Cübbeli Ahmet hocanı bu konuya ilişkin yaptığı yorum çok tartışılmıştı.

Cinsel ilişkiyle oruç açılır mı?

Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) cinsel ilişki ile oruç açılır mı sorusuna vermiş olduğu yanıt çok konuşulmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir insanın hakikaten eşine karşı çok fazla istek doğmuş şehvet deniyor buna. Neticede tamda iftar saati iftar oldu diye orucunu açmadan ağzına bir hurma atmadan cinsel ilişkiye girmişler. Bu adamın orucu bozuldu mu? 61 kefaret yedi mi?" diye bana sorarsın bende sana derim ki iftar vakti girdiyse, ezan vakti girdiyse bunun orucu bozulmaz çünkü vakit girmiş. Orucun vakti çıktığı için bunun güne gün kefaret bir şey gerekmez"

Oruç cinsel ilişki ile açılır mı?

Ramazan'da orucu cinsel ilişki ile açılıp açılmayacağı konusu oldukça fazla gündeme geliyor. Ramazan'ın sünnetine uygun olarak hareket etmekte fayda olduğu bir gerçek. Ancak iftar vakti girdikten sonra kişi yiyip içebileceği gibi gücü yetiyorsa ilişkiye girerek de orucunu açabilir.

İftardan sonra cinsel ilişkiye girmek günah mı?

İftar saatinden hemen sonra eşlerin birbirleri ile ilişkiye girmesinde hiçbir sakınca olmayacağıbelirtiliyor. İslam dininde cinselliğin sınırları belirlenmiştir. Haram ve helal olan durumlar bellidir. Helal çizgisinden çıkmadan iftar saatinden sonra eşlerin ilişkiye girmesinde bir sakınca görülmüyor.

Eşlerin birbirini öpmesi orucu bozar mı?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Ramazan'da cinsel ilişkiye girmek caiz mi?

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).

Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe‘a, I, 118).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).