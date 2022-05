Chelsea kime satıldı? Chelsea'nin yeni sahibi kim? Chelsea takımını kim satın aldı? Chelsea ne kadara, kaç milyona satıldı? Spor dünyasının en büyük satın almalarından biri nihayet gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından dünya genelinde Rus oligarklara karşı yaptırım kararları alınmıştı. İngiltere'de Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de yaptırımlar nedeniyle kulübü satışa çıkardığını duyurmuştu. Spor dünyasının merakla beklediği satışın gerçekleştiği iddia edildi. Roman Abramovich, Chelsea’yi Amerikalı Todd Boehly'le sattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından batılı ülkelerden Rusya'ya ve Rus oligarklara yönelik peş peşe yaptırımlar geldi. Rusya bu yaptırımlar karşısında ekonomik olarak güç kaybederken bazı oligarklar da yaşadıkları ülkeleri terk etmek zorunda kaldı. Bunlardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç oldu. Abramoviç'in takımı Chelsea'yi satacağını duyurmuştu. Beklenen satış gerçekleşti.

Chelsea kime satıldı?

Roman Abramoviç merakla beklenen satış şlemini gerçekleştirdi. Chelsea Amerikalı iş insanı Todd Boehly'le satıldı. İngiliz hükümeti, Chelsea'ye yeni lisans verdiği anda Chelsea'nin satışı resmiyet kazanacak.

Chelsea'nin yeni sahibi kim?

Abramoviç'ten sonra Chelsea'nin yeni sahibi Amerikalı iş insanı Todd Boehly oldu.

Chelsea ne kadara, kaç milyona satıldı?

Chelsea rekor bir fiyata satıldı. ABD'li iş insanı Chelsea için Abramoviç ile 4.67 milyar euro (73.5 milyar TL) ile anlaştı.

Kulübü satacağını açıklamıştı

Premier Lig devi Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich kulübü satmaya karar verdiğini açıklamıştı. Chelsea'den yapılan açıklamada Roman Abramovich, yaşananlar nedeniyle kulübün çıkarlarını düşünerek bu kararı aldığını dile getirdi. Rus milyarder ayrıca kulübün satışından elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfının kurulacağı ve vakfın Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için hizmet sağlayacağı belirtildi. Kulüpten bu şekilde ayrılmanın kendisini üzdüğünü belirten Abramovich, kulübün menfaatine olduğuna inandığı için bu kararı verdiğini sözlerine ekledi.

Todd Boehly kimdir?

Todd Boehly Amerikalı bir iş adamı, yatırımcı ve hayırseverdir. Greenwich, Connecticut merkezli bir holding şirketi olan Eldridge Industries'in kurucu ortağı, başkanı, CEO'su ve kontrol üyesidir. Ekim 2021 itibariyle, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin geçici CEO'su.

Büyükanne ve büyükbabası Almanya'dan göç eden Boehly, Maryland, Bethesda'daki Landon Okulu'na devam etti ve 1991'de mezun oldu. I.A.C.'yi kazanan okulun güreş takımının bir üyesiydi.

1996 yılında College of William & Mary'den Finans alanında B.B.A ile mezun oldu. Ayrıca London School of Economics'te okudu. London School of Economics'teyken Boehly, finans alanında deneyim kazanmak için Citibank'ta ve ardından CS First Boston'da çalışmaya başladı.