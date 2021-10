Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı | ÇŞB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarının neler olduğunu, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte ÇŞB personel alımı ilanına ilişkin detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, öğrenim dalları itibarıyla alınacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 4

Öğrenim Dalları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 4

Öğrenim Dalları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik

Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Öğrenim Dalları: Şehir ve Bölge Planlama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Resmi Gazete'de yer alan bir başka ilanla 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için mesleğe özel yarışma sınavı yapılacak. Başvuruda bulanacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 alması ve 1 Ocak 2021 günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

ÇŞB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adaylar başvurularını 13 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yarışma sınavına katılma şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak, şartları aranır.

Başvurular

a) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 13/10/2021 Çarşamba günü başlayıp 26/10/2021 Salı günü saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

ç) İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Başvuruların değerlendirilmesi

a) Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan her bir idare ve/veya öğrenim dalı için atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir.

c) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi ayrıca verilecek olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

ç) Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.

d) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanının tamamı için TIKLAYIN

