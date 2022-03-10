CBC Sport uydudan nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgisi 2022 CBC Sport Türksat şifresiz izleme

Galatasaray-Barcelona maçı CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgisi 2022 CBC Sport Türksat şifresiz izleme yöntemi nedir? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler isteyenler Azerbaycan kanalı CBC Sport'un uydu frekans bilgisini araştırmaya başladı. CBS Sport kanalı Türk takımlarının Avrupa maçlarını Azerbaycan'da uydu üzerinden yayınlıyor. İşte CBS Sport Türksat şifresiz izleme yöntemi...

Galatasaray-Barcelona maçı CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgisi 2022 CBC Sport Türksat şifresiz izleme yöntemi nedir? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler isteyenler Azerbaycan kanalı CBC Sport'un uydu frekans bilgisini araştırmaya başladı. CBS Sport kanalı Türk takımlarının Avrupa maçlarını Azerbaycan'da uydu üzerinden yayınlıyor. İşte CBS Sport Türksat şifresiz izleme yöntemi...

Galatasaray Süper Lig'de aldığı kötü sonuçları unutturmak için Avrupa'da en az yarı final oynamak istiyor. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıakcak olan Galatasaray'da taraftaralar takımlarına ekran başından destek olmak için zorlu mücadeleyi izlemek istiyor. Barcelona deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak Galatasaray rakibine sürpriz yapmak istiyor. Bu mücadele ülkemizde Exxen platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Azerbaycan uydu kanalı CBC Sport Türkiye'nin maçlarını şifresiz olarak ekrana getiriyor.

CBC Sport uydu frekans bilgisi 2022

Azerbaycan kanalı CBS Sport izlemek için öncelikle uydu frekans bilgisine ihtiyaç var. İşte CBS Sport kanalı uydu frekansı;

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Galatasaray-Barcelona maçı CBC Sport uydudan nasıl izlenir?

Barcelona-Galatasaray Avrupa Ligi son 16 mücadelesi Azerbaycan'ın CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'den bu kanalı izlemek için yapılması gerekenler şunlar;

Öncelikle uyduların Türksat'tan AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor.

Ardından aşağıdaki CBC Sport uydu frekansı bilgileri televizyona yada uydu alıcısında taratılmalı.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBS Sport Türksat uydudan nasıl izlenir?

Dost ve kardeş ülke CBS Sport Avrupa ve dünya futbolundan çok önemli maçları ekranlarına getiriyor. Türkiye takımlarının kritik maçlarını da yayınlayan CBS Sport uydu üzerinden şifresiz izlenebiliyor. Peki CBS Sport Türksat uydudan nasıl izlenir?

1- Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor.

2- Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor.

3- Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBS Sport nedir?

Caspian International Broadcasting Company Sport (CBC Sport), Azerbaycan'daki en genç televizyon kanallarından biridir. İnternet 9 Ağustos 2015'te, test yayını ise 1 Ekim 2015'te yayına başladı. 1 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Azerbaycan'ın 11. ulusal televizyon kanalı olan CBC Sport, ülkede HD formatında yayın yapan ilk televizyon olma özelliğini taşıyor.

AzerCosmos OJSC ile CBC Sport TV kanalı arasında imzalanan anlaşmaya göre, 2 Kasım 2015 tarihinde Azerspace-1 uydusu üzerinden 11135/H/27500 frekansıyla yayına başlandı.

CBC Sport, 2015/16 sezonundan itibaren Azerbaycan Premier Ligi'nin münhasır yayın haklarına sahiptir.

Kanal ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, CONMEBOL Güney Amerika Şampiyonası, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya Şampiyonaları, Türkiye Kupası, Amerika Ulusal Basketbol Ligi NBA, Dünya Judo Şampiyonası ve Grand Prix, UFC, Polo yayınlarını da yayınlamaktadır. Diamond League ve en prestijli uluslararası tenis turnuvalarının canlı oyunlarını ve maçlarını sunar. CBC Sport, Azerbaycan'da futbolu tanıtmaya ve geliştirmeye yönelik ve AFFA tarafından yürütülen birçok projeyi desteklemektedir. CBC Sport, Azerbaycan milli takımının farklı yaşlardaki birçok maçının ülkedeki resmi yayıncısıdır. .