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TIMETURK / GENEL / Carole Prentice kimdir? Carole Prentice Bridgerton dizinde mi oynadı? Carole Prentice öldü mü?

Carole Prentice kimdir? Carole Prentice Bridgerton dizinde mi oynadı? Carole Prentice öldü mü?

Carole Prentice kimdir? Carole Prentice Bridgerton dizinde mi oynadı? Carole Prentice öldü mü? Netflix ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan ve kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Bridgerton dizinin son bölümünde 'Carole Prentice anısına' yazısı çıktı. Dizi hayranları da Carole Prentice'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

3 Saat Önce
2022-03-31 17:47:49
Carole Prentice kimdir? Carole Prentice Bridgerton dizinde mi oynadı? Carole Prentice öldü mü?

Carole Prentice kimdir? Carole Prentice Bridgerton dizinde mi oynadı? Carole Prentice öldü mü? Netflix ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan ve kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Bridgerton dizinin son bölümünde "Carole Prentice anısına" yazısı çıktı. Dizi hayranları da Carole Prentice'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Carole Prentice kimdir?

Carole Prentice Bridgerton'ın yapım ekibi arasında yer alıyordu. Bridgerton'ın 2. Sezonunda COVID-19 üretim müdürü olarak görev yapan Carole Prentice geçirdiği bir rahatsızlık sonucu ameliyata alındı. 26 Ocak 2022'de 61 yaşında geçirdiği bir ameliyatın ardından meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle Carole Prentice hayatını kaybetti.

Carole Prentice öldü mü?

Carole'nin tek çocuğu, Sebastian Prentice yaptığı açıklamada "Orada bu kadar kısa sürede ne kadar sıkı sıkıya bağlı bir dostluk grubu kurduğunu görmek gerçekten şaşırtıcıydı. Ama onu sevdi. Kendisi de çok sıkı bir Bridgerton hayranıydı. Bridgerton üzerinde çalıştığı için çok heyecanlıydı. İyi arkadaşlar edindi ve kısa sürede birçok insanı etkilediğini düşünüyorum." dedi.

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