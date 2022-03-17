Çanakkale Köprüsü ücreti (Otomobil-Otobüs-Motosiklet-Kamyonet) ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçişi kaç TL olacak? Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tamamladı. Bölge halkının ulaşımında devrim yapacak olan köprünün geçiş ücretinin ne kadar olacağı da tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı dev projenin araç türlerine göre geçiş ücretleri merakla bekleniyor.

Türkiye tarihinin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tamamladı. Açılışına sadece saatler kalan köprüde tüm hazırlıklar tamamlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde açılışı yapılacak olan köprünün geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü açılışına ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu açıklamasında: "Köprü, Boğaz'ın iki yakası arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek. Köprü ve bağlantı yollarının toplam yatırım tutarı yaklaşık 37 milyar TL. Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük orta açıklığı olan köprüsü unvanını alacak. Yarın saat 16.00 da köprünün açılışı yapılacak."

Çanakkale Köprüsü ücreti (Otomobil-Otobüs-Motosiklet-Kamyonet) ne kadar?

Çanakkale Köprüsü'nün raç türlierne göre geçiş fiyatları henüz duyurulmadı. Karaismailoğlu açıklamasında "Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları yakından ilgilendirecek olan ücret açıklamasını 18 Mart'ta yapacak.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada köprü geçiş ücretlerine ilişkin detay vermişti. İsmailoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" demişti. Ancak açıklanan bu ücrette bir değişiklik olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak."

Araç sınıfları hangileri?

1. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıf araçtır. Otomobiller bu sınıfta yer alır.

2. Sınıf Araç : AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2. sınıf araçtır. Minibüsler 2. sınıf araç kategorisine giriyorlar.

3. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3. sınıf araçtır. Yolcu otobüsleri 3. sınıf araç kategorisine giriyor.

4. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır. Kamyonlar 4. sınıf araçlar arasında.

5. Sınıf Araç : AKS adedi (dingil sayısı) 6 ve daha fazla olan araçlar 5. sınıf araçlardır. Tır ve dingil sayısı 6'dan fazla olan kamyonlar, treylerler buna uyuyor.

6. Sınıf Araç : Motosikletler 6.sınıf araçtır. (OGS alırken 1. sınıf olarak sayılırlar ve köprü - otoyollarda araç ücretinin yarısı kadar öderler)