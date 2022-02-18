Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü ne kadar?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ne kadar? Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi olacak? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başkandı. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de bölge illerini birbirine bağlayarak ekonomik gelişimine katkı sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin kaç TL olacağı konusuna açıklık getirmişti.

Türkiye'nin dev projelerinden biri daha beklenenden çok daha önce hizmete giriyor. Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce yapılan açıklamalarda köprünün açılış tarihi olarak 18 Mart 2023 söyleniyordu, ancak bu tarih daha sonra revize edildi ve 18 Mart 2022 olarak değiştirildi. Ancak son açıklanan duruma göre köprünün açılışı daha erkene çekildi.

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Cunurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün açılışına ilişkin yaptığı akonuşmada şunları söyledi: "Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz."

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Çanakkale boğazını bağlayan ilk köprü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına kısa süre kala vatandaşlar köprü ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada köprü geçiş ücretlerine ilişkin detay vermişti. İsmailoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" dedi. Ancak açıklanan bu ücrette bir değişiklik olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Çanakkale Köprüsü'nün açılışına günler kala bölge halkı köprü geçişlerinin kısa süreliğine de olsa ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili vatandaşlar bir müjde verebilir.