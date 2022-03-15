Çanakkale Köprüsü ücreti 2022 | 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet, minibüs, otobüs geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında sona gelindi. Köprünün açılışı için geri sayım başlarken köprü geçiş ücretlerinin kaç TL olacağı da merakla bekleniyor. Daha önce Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerine ilişkin açıklama gelmişti ancak son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yapacak. Erdoğan köprünün bir süre ücretsiz yada indirimli olacağı yönünde bir müjde de gelebilir.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşatı tamamladı ve gözler köprünün açılışına çevrildi. Daha önce açılışının erken yapılması planlanan köprünün açılış tarihinin tekrar 18 Mart olduğu duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirecek. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart Cuma günü açılışı yapılcak Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin kaç TL olacağı da merak ediliyor.

Çanakkale Köprüsü ücreti 2022

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce bir açıklama yapmıştı. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda kısaltacak ve ekonomik kalkınmayı hızlandıracak olan Çanakkale Köprüsü'nün ücretine dair açıklama yapan İsmailoğlu "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" demişti.

Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet, minibüs, otobüs geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Çanakkale Köprüsü'nde araç cinslerine göre geçiş ücretinin farklı olması bekleniyor. Ancak köprü geçiş ücretleri henüz netlik kazanmadı. 18 Mart 2022'de köprü açılışında ücretlerin de belli olması bekleniyor.

Çanakkale Köprüsü ücretsiz ve indirimli olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sırasında vatandaşlara müjde vererek Çanakkale Köprüsü geçişinin bir kaç gün ücretsiz yada indirimli olacağını duyurabilir.

Cumhurbaşkanı açıklayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü ücretlerine dair yaptığı açıklamada "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için. Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız. " dedi.

Limak: 15 Euro'dan daha az

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Bakanlığın geçiş ücretleri üzerinde çalıştığını ve sözleşmede belirlenen 15 Euro'dan daha az bir fiyatla köprü geçişinin sağlanacağını belirtti.