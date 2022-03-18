Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü otomobil geçiş ücreti kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsünde sona gelindi. Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan köprü ve otoyolların açılışı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşecek. Köprünün araç geçiş ücretlerinin ne kadar olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin bir dev projesinde daha sona gelindi. Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirilen Çanakkale Köprüsü'nün açılışı tahmin edilenden 1.5 yıl daha erken oldu. Bölge halkının ulaşımına ciddi katkılar sağlayacak olan köpr aynı zamnda bölge ekonomisinine de olumlu etkileri olacak. Feribot ile karşıya geçmek için dakikalarca beklemek zorunda kalınmayacak. Köprü üzerinden iki kara arasındaki mesaje 5-6 dakikada geçilecek.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Çanakkale geçiş ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma Bakanı İsmailoğlu köprü ücretine dair yaptığı açıklamada "Biz hem bu projede hem de diğer projelerimizde vatandaşımızı fazla yormayacak, buradan maksimum sayıda araç geçmesine olanak sağlayacak bir ücret tespit ediyoruz. Onun da fizibilite çalışmaları yapıldı. Yarın Cumhurbaşkanımız da vatandaşımızı memnun edecek güzel bir sonucu ilan edecek." dedi.

Çanakkale Köprüsü otomobil geçiş ücreti kaç TL?

Çanakkale Köprüsü'nden araç türlerine göre değişik ücetler alıncak. Binek otomobil için Çanakakle Köprüsü geçiş ücretleri 18 Mart 2022'de yapılacak açılıştan sonra netlik kazanacak.

Çanakkale Köprüsü açıldı mı?

Çanakkale Köprüsü henüz açılmadı. Açılış 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan köprüden araç geçişleri de başlayacak.

Çanakkale Köprüsü nakit geçiş var mı?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.

Yap - İşlet - Devret Modeli nedir?

Yap-İşlet-Devret modeli, bir kamu altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve proje bitiminde kamu tarafından belirlenen bir süre içinde bu hizmet bedelinin işletme gelirleriyle geri ödenmesi esasına dayanır. Bu yapılanmada esas hedef hem kamusal hizmetlerin daha etkin ve kaliteli sunulması hem de devletin asli görevlerine yoğunlaşması ile toplumsal refahın artırılmasının sağlanmasıdır. Model sayesinde hem yeni finansman kaynağı bulunmakta hem de hizmetlerin üretiminde etkinlik sağlanmaktadır.

Otoyolu hangi araç tipleri kullanabilecek?

Yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin otoyolu kullanmaları yasak olacak, bunların dışında kalan ve karayollarında kullanılabilen diğer motorlu araçlar otoyolu kullanabileceklerdir.

Köprüden yaya olarak veya bisiklet ile geçilebilecek mi?

1915Çanakkale Köprüsü ve buna bağlı otoyol kesimi, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılacaktır.