Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz (bedava) olur mu? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tamamlandı. Köprü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha önce Osmangazi Köprüsü'nün açılışında köprü geçişleri bir kaç günlüğüne ücretsiz olmuştu. Peki Çanakkale Köprüsü geçişleri bir kaç günlüğüne ücretsiz olur mu?

Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz (bedava) olur mu? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tamamlandı. Köprü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha önce Osmangazi Köprüsü'nün açılışında köprü geçişleri bir kaç günlüğüne ücretsiz olmuştu. Peki Çanakkale Köprüsü geçişleri bir kaç günlüğüne ücretsiz olur mu?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı beklenenden 1.5 yıl erken tamamlandı. Türkiye'nin dev projelerinden biri olarak tarhige geçen ve şanlı Çanakkale Zaferine dair simgelerle donatılmış olan köprünün açılışına az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla köprünün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek. Bölge halkının ulaşımını ve konomisine katkıları oldukça fazla olan köprünün geçiş ücretleri de merak ediliyor.

Çanakkale Köprüsü ücretsiz olur mu?

Çanakkale Köprüsü'nde geçişler ücretli olacak. Ancak Cumhurbaklşanı Erdoğan'dan vatandaşlara kısa süreliğine indirim ve ücretsiz ulaşım müjdesi gelebilir. Daaha önce Türkiye'nin bir düğer önemli projelerinden olan Osmangazi Köprüsü'nün açılışında köprü ulaşımının kısa süreliğine ücretsiz olduğu Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan "İnşallah Osmangazi Köprüsü bayram sonuna kadar ücretsiz olarak halkımızın hizmetinde olacaktır ve ben girişimci firmalarımızın bu jesti, aynı zamanda, inşallah bu köprümüzün sadakası olarak hayırlı olacak diyorum." demişti.

Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz (bedava) olur mu?

Çanakkale Köprüsü'nün bir kaç gün ücretsiz yada indirimli olma müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebilir.

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerine dair henüz bir bilgilendirme ve açıklama gelmedi. Köprü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mart'ta hizmete açılacak ve köprü geçiş ücretlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Ulaştırma Bakanı İsmailoğlu köprü ücretine dair yaptığı açıklamada "Biz hem bu projede hem de diğer projelerimizde vatandaşımızı fazla yormayacak, buradan maksimum sayıda araç geçmesine olanak sağlayacak bir ücret tespit ediyoruz. Onun da fizibilite çalışmaları yapıldı. Yarın Cumhurbaşkanımız da vatandaşımızı memnun edecek güzel bir sonucu ilan edecek." dedi.

Çanakkale Köprüsü'nden HGS ve OGS geçişi var mı?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.