Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kaç? Çanakkale Köprüsü'nde günlük kaç araç garanti var? 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat aşaması tamamlandı. Köprünün açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Köprünün açılışına saatler kala geçiş ücretleri ve garanti verilen araç geçiş sayısı da tartışılmaya başlandı.

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına saatler kala Bakan Karaismailoğlu köprü ile ilgili detayları paylaştı. Karaismailoğlu köprünün planlanadan daha kısa sürede tamamlandığını açıkladı.

Karaismailoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Köprü, Boğaz'ın iki yakası arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek. Köprü ve bağlantı yollarının toplam yatırım tutarı yaklaşık 37 milyar TL. Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük orta açıklığı olan köprüsü unvanını alacak. Yarın saat 16.00 da köprünün açılışı yapılacak."

Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kaç?

Çanakkale Köprüsü'nde günlük kaç araç geçiş garantisi olduğu merak edilmeye başlandı. Sözcü'de yer alan habere göre; Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi.

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu daha önceki dönemlerde yaptığı açıklamada köprü geçiş ücretinin 15 euro civarıında olacağını belirtmişti. Ancak henüz köprü geçiş ücretlerine dair net bir açıklama bulunmuyor. Karaismailoğlu son açıklamasında "Maksimum araç gececek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Açılışın gerçekleşmesinden sonra köprü ulaşıma açılacak. Vatandaşlar 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü kullanabilecek.