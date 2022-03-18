Çanakkale Köprüsü açıldı mı? Çanakkale Köprüsü'nden OGS ve HGS ile geçilir mi? Çanakkale Köprüsü nakit geçiş var mı? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı planlanandan 1.5 yıl erken tamamlandı. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan köprünün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Saat 16.00'da yapılması planlanan açılışın ardından köprü araç geçişlerine açılacak.

Çanakkale Köprüsü açıldı mı? Çanakkale Köprüsü'nden OGS ve HGS ile geçilir mi? Çanakkale Köprüsü nakit geçiş var mı? Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı planlanandan 1.5 yıl erken tamamlandı. Bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlatacak olan köprünün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Saat 16.00'da yapılması planlanan açılışın ardından köprü araç geçişlerine açılacak.

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün inşaat aşaması tamamlandı. Çanakakale Boğazı'ndan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ilk köprü olma özelliğini taşıması açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan köprü bölge halkının ulaşımın için harcadığı süreyi kısaltacak. Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

Çanakkale Köprüsü açıldı mı?

Çanakkale Köprüsü henüz açılmadı. Açılış 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan köprüden araç geçişleri de başlayacak.

Çanakkale Köprüsü'nden OGS ve HGS ile geçilir mi?

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor. Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte açılacak. Köprü üzerinden binlerce araç geçiş yapacak.

Çanakkale Köprüsü nakit geçiş var mı?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.

Çanakkale Köprüsü'nün araçla kaç dakikada geçilir?

Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu 4.608 metredir. Araçla ortalama olarak köprüyü geçiş süresi 5-6 dakika arasındadır. Deniz üzerinden feribotla geçiş süresi ise zaman zaman 1 saati buluyor.

Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar?

Ulaştırma Bakanı İsmailoğlu köprü ücretine dair yaptığı açıklamada "Biz hem bu projede hem de diğer projelerimizde vatandaşımızı fazla yormayacak, buradan maksimum sayıda araç geçmesine olanak sağlayacak bir ücret tespit ediyoruz. Onun da fizibilite çalışmaları yapıldı. Yarın Cumhurbaşkanımız da vatandaşımızı memnun edecek güzel bir sonucu ilan edecek." dedi.

Simgelerin Köprüsü

Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürler 333 metre yüksekliğindeki kulelerin tepesinde yer alacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı.

Köprüde kullanılan beton ile 25 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek kadar bina yapılabiliyor.

Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek.

İki çelik kule arasındaki köprü dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip.