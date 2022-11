Can Atay kimdir? İş insanı Can Atay'ın eşi Polen Atay kim? Can Atay tutuklandı mı?

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Can Atay geçtiğimiz dönemde mimar Polen Atay ile dünya evine girmişti. Evlilikleri yolunda gitmeyen çiftten gelen haberler herkesi şaşırttı. Can Atay mimar eşi Polen Atay'ın öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edildi. Bu iddia yargıya da taşındı ve Can Atay hakim karşısına çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Can Atay kimdir? İş insanı Can Atay'ın eşi Polen Atay olayı nedir? Can Atay tutuklandı mı? soruları sıkça sorulur oldu. Can Atay kimdir? Can atay iş insanıdır. Can Atay aynı zamanda cemihet hayatında ve iş dünyasında yakından tanınan Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğludur. Can Atay 22 Haziran 2019'da mimar Polen Atay ile evlenmişti. Bu evlilik olaylı bir şekilde sona erdi. Polen Atay şiddet gördüğü iddiası ile yaptığı açıklamasında evlilikten 4 gün önce eşi tarafından şiddete mağruz kaldığını açıkladı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa şikayet etti Can Atay yüksek mimar eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs suçalmasıyla hakim karşısına çıktı. Can Atay yargılandığı davada “Olay tamamen intihardır. Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum'' dedi. Can Atay hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İş insanı Can Atay mimar eşi Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı duruşmada Polen Atay'ın kadın avukatına omuz attığı gerekçesiyle tutuklandı. .