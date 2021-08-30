C.1.2 mutasyonu nedir? Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü? Koronavirüs salgını tam bitti derken virüsün mutasyona uğramış halleri ortaya çıkıyor. Son olarak bilim insanları C.1.2 isimli koronavirüs mutasyonunu tespit ettiklerini açıkladı. Yeni mutasyon insanları endişelendirdi. Vatandaşlar C.1.2 mutasyonu nedir? Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü? sorusunu sormaya başladı.

C.1.2 mutasyonu nedir? Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü? Koronavirüs salgını tam bitti derken virüsün mutasyona uğramış halleri ortaya çıkıyor. Son olarak bilim insanları C.1.2 isimli koronavirüs mutasyonunu tespit ettiklerini açıkladı. Yeni mutasyon insanları endişelendirdi. Vatandaşlar C.1.2 mutasyonu nedir? Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü? sorusunu sormaya başladı.

Güney Afrika'da ve küresel olarak diğer birçok ülkede COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin yeni bir varyantı tespit edildi. Güney Afrika'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Sıralama Platformu'ndan (KRISP) bilim adamları, potansiyel ilgi türü olan C.1.2'nin ülkede ilk kez bu yıl Mayıs ayında tespit edildiğini söyledi. C.1.2 o zamandan beri Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, İngiltere, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de 13 Ağustos itibariyle bulunduğunu söylediler.

C.1.2 mutasyonu nedir?

C.1.2 mutasyonu koronavirüsün mutasyona uğramış halidir. Bilim insanları yeni mutasyonun Wuhan'da tespit edilen Covid-19'dan çok daha fazla değişim geçirdiği belirtildi. Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.

Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü?

Araştırmalarda C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti. Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" dedi.

AY.12 varyantı da bildirildi

Bu arada Hindistan, yakın zamanda İsrail'de sınıflandırılan, Covid'in Delta varyantının yeni bir alt-soyu AY.12'nin varlığını da bildirdi. Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu (INSACOG) tarafından yakın tarihli bir raporda, Hindistan'da daha önce Delta olarak sınıflandırılan birçok vaka şimdi AY.12 olarak yeniden sınıflandırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.