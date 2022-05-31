Bülent Öz kimdir? Çan Belediye Başkanı Bülent Öz neden gözaltına alındı? Bülent Öz serbest bırakıldı mı? Çanakkale ilinin Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ve belediye çalışanı 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün gözaltına alınması geniş ses getirdi. Bülent Öz'ün kim olduğu ve neden gözaltına alındığı ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Bülent Öz kimdir? Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruştırmada Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve belediye çalışanlarından 3 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri adreslerinde bulunamaya diğer 3 kişi için de arama çalışmalarına devam ediyor. Çan Belediye Başkanı Öz'ün neden gözaltına alındığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz neden gözaltına alındı? Bülent Öz serbest bırakıldı mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz neden gözaltına alındı?

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve firma çalışanı R.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

Bülent Öz kimdir?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 tarihinde Çanakkale'nin Çan ilçesinde dünyaya geldi.

İlk öğretimini Çan Atatürk İlkokulunda, orta öğrenimini Çan Ortaokulunda ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okumaktadır.

Bülent Öz Çan Belediye başkanı dır. CHP'de siyaset hayatına devam eden Bülent Öz Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir.

TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.