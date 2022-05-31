Çan Belediyesi hangi partide? Çan Belediyesi CHP'li mi? Çanakkale Çan ilçesi belediyesi hangi partili?

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir şahısın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile belediye çalışanı 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerden sonra Çan Belediyesi CHP'li mi? Çan Belediyesi hangi partide? Çanakkale Çan ilçesi belediyesi hangi partili? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir şahısın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile belediye çalışanı 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerden sonra Çan Belediyesi CHP'li mi? Çan Belediyesi hangi partide? Çanakkale Çan ilçesi belediyesi hangi partili? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltılar olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon operasyonda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve firma çalışanı R.A. gözaltına alındı. Ayrıca adreslerinde bulunamayan 3 kişinin daha arandığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde rüşvet operasyonu yapılmıştı.

Çan Belediyesi CHP'li mi?

Yaşanan gelişmelerden sonra vatandaşlar Çan Belediyesi hangi partide sorusuna yanıt aramaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Çan ilçesinde CHP oyların çoğunu almıştır. Çan Belediye Başkanı CHP'nin adayı Bülent Öz olmuştur.

Çan Belediyesi hangi partide?

CHP'nin adayı Mehmet Öz oyların % 50,65'ini alarak Çan Belediye Başkanı seçilmiştir. AK Parti'nin adayı Abdurrahman Kuzu ise oyların %44,95'ini almıştır.

Bülent Öz kimdir?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 tarihinde Hasan Bey ve Nurdan Hanım'ın çocuğu olarak Çanakkale'nin Çan İçesinde Doğdu.İlk Öğretimini Çan Atatürk İlkokulunda, Orta öğrenimini Çan Ortaokulunda ve Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 'inde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okumaktadır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Öz, Partisinin 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Türkiye genel seçimleri'inde 2. Sıra adayı olarak katıldığı seçimde Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir.

TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Öz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Çan ilçesi hakkında

Çan, Çanakkale ilinin coğrafi olarak merkezinde bulunan bir ilçedir. Kuzeyde Biga ve Lapseki, doğuda Yenice, batı ve güneyde Çanakkale ve Bayramiç ilçeleri ile çevrilidir. Çanakkale-Balıkesir yolu ilçe sınırlarından geçer. İlçe nüfusu 48.376 ilçe merkezi nüfusu 30.778'dir. Yüzölçümü 887km²dir.

İlçenin temel geçim kaynakları seramik sanayi, linyit kömürü yatakları ve Çan Termik Santrali, tarım ve hayvancılıktır. İlçe 1950'li yıllara kadar tamamen tarım ve hayvancılık ile geçiniyordu. Daha sonra kurulan Çanakkale Seramik Fabrikaları ile birlikte ilçe sosyo-ekonomik olarak gelişme gösterdi. Bugün Çanakkale Seramik Fabrikaları Türkiye'nin en büyük ve en köklü seramik fabrikalarıdır.

887 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Çan İlçesinin toprakları genellikle engebelidir. İlçenin en büyük yükseltisi AğıDağı (983 m)'dır.