Çanakkale Çan Belediyesi hangi partiden? Çan Belediyesi hangi partili? Çan Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde rüşvet operasyonları yapılmış ve pek çok kişi gözaltına alınmıştı. DHA'nın haberine göre bu kez Çanakkale’nin Çan Belediyesi'nde Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi “rüşvet” ve “irtikap” iddiasıyla gözaltına alındı. Peki Çan Belediyesi hangi partide?

Çanakkale Çan Belediyesi hangi partiden? Çan Belediyesi hangi partili? Çan Belediyesi CHP'li mi AKP'li mi? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde rüşvet operasyonları yapılmış ve pek çok kişi gözaltına alınmıştı. DHA'nın haberine göre bu kez Çanakkale'nin Çan Belediyesi'nde Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi “rüşvet” ve “irtikap” iddiasıyla gözaltına alındı. Peki Çan Belediyesi hangi partide?

Kadıköy ve Maltepe Belediyelerine geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Çanakkale'nin Çan Belediyesi'nde “rüşvet” ve “irtikap” suçlamasıyla belediye başkanı Bülent Öz'ün de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve firma çalışanı R.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

Çanakkale Çan Belediyesi hangi partiden?

Yaşanan gelişmelerden sonra Çan Belediyesinin hangi partide olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Çan'da ipi göğüsledi. Çan Belediye Başkanı CHP'nin adayı Bülent Öz oldu. İşte 31 Mart 2019 Çan ilçesi seçim sonuçları;

CHP % 50,65

AK PARTİ % 44,95

İYİ PARTİ % 3,83

SAADET PARTİSİ % 0,29

BTP % 0,28

Çan Belediyesi hangi partili?

Çanakkale'nin ilçesi olan Çan'da Belediye Başkanı CHP'nin adayı Bülent Öz oldu.

Bülent Öz kimdir?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 tarihinde Hasan Bey ve Nurdan Hanım'ın çocuğu olarak Çanakkale'nin Çan İçesinde Doğdu.İlk Öğretimini Çan Atatürk İlkokulunda, Orta öğrenimini Çan Ortaokulunda ve Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 'inde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okumaktadır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Öz, Partisinin 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Türkiye genel seçimleri'inde 2. Sıra adayı olarak katıldığı seçimde Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir.

TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Öz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Tüzel Kişiliğinde;

8 yıldır Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı (2003- 2011)

Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Çan THK Üyesi

İstanbul Kabataşlılar Derneği Üyesi

Görevlerini üstlenmiştir.

Babası Hasan Öz, Çan'da HALK gazetesi adıyla ilk yerel gazetesini çıkarmış, İlçede TRT'nin, Cumhuriyet ve Günaydın gazetelerinin ilk muhabirliğini yapmış, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığını yürütmüş ve Hazan Öz ilçe başkanlığı döneminde 1974 yılı yerel seçimlerinde 27 yıl aradan sonra Çan'da CHP olarak belediyeyi kazanmıştır.

Annesi Nurduran Öz de yıllarca Çan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyesi olarak çalışmış, 80 öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ye atfen yazdığı makale ve şiirleri bir kitap basarak eserlerini ölümsüzleştirmiştir.

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