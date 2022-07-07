Araç sahipleri neredeyse her gün akaryakıt fiyatlarında indirim yada zam yapılıp yapılmadığını internette araştırarak güne başlıyor. 7 Temmuz'da mazota büyük indirim yapılacağı haberlerinin duyulmasının ardından benzine de indirim olup olmayacağı merak edilmeye başladı. Bugün benzine indirim var mı? 7 Temmuz benzine indirim mi geldi? Bu gece benzine indirim yapılacak mı? Benzin litresi ne kadar? soruları pek çok vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte 7 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sürekli olarak takip ediliyor. 7 Temmuz'da gelen son dakika bilgisine göre mazota büyük bir indirim yapılması bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak yurt içinde de akaryakıt ürünlreine peş peşe zam gelmişti. Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde bretn petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerini umutlandırdı. Bugün benzine indirim var mı? 7 Temmuz benzine indirim mi geldi? Bu gece benzine indirim yapılacak mı? Benzin litresi ne kadar oldu? soruları pek çok araç sahibi tarafından araştırılmaya başlandı.

Bugün benzine indirim var mı?

Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında son günlerde düşüş eğlimi devam ediyor. 25 Nisan'dan bu yana ilk defa 100 doların altına düşen brent petrol yurt içinde de akaryakıt litre satış fiyatlarında indirime gidilmesine neden oldu. Son gelen bilgiye göre 7 Temmuz'da motorine büyük bir indirim yapılması bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de 7-8 Temmuz'da benzine indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

7 Temmuz benzine indirim mi geldi?

7 Temmuz'da benzin grubunda indirim görülmüyor. 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece mazotin litre satış fiyatına 2 TL 10 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin benzin grubuna yansıması beklenmiyor.

Bu gece benzine indirim yapılacak mı?

Brent petroldeki gerilemenin bir süre daha devam etmesiyle benzin grubuna da indirim gelmesi oldukça muhtemel. Ancak 7 Temmuz ve 8 Temmuz için benzinde şu anda bir indirim beklenmiyor.

Benzin litresi ne kadar?

İstanbul (Anadolu) 25.19 TL/LT

İstanbul (Avrupa) 25.18 TL/LT

Ankara 25.3 TL/LT

İzmir 25.3 TL/LT