DEV indirim geliyor! Mazota indirim mi yapıldı? 7 Temmuz mazota (motorin) indirim var mı? Mazota indirim yapılacak mı? Son günlerde akaryakıta gelen peş peşe zamlar araç sahiplerini oldukça üzdü. Geçtiğimiz gün benzine yapılması planlanan zam son anda iptal edilmişti. Küresel piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre mazota dev bir indirim kapıda.

DEV indirim geliyor! Mazota indirim mi yapıldı? 7 Temmuz mazota (motorin) indirim var mı? Mazota indirim yapılacak mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Dizel araç sahipleri mazota zam yada indirim yapılıp yapılmadığını sürekli takip ediyor. Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarında. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklik ve yurt içinde dolar kurunda yaşanan hareketlilik sürekli olarak akaryaklıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası piyasada enerji krizi patlak vermiş ve ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar gelmişti. 30 TL sınırına dayanan benzin ve mazot fiyatları son haftalarda yapılan idirimlerle düştü.

DEV indirim geliyor!

Dizel araç sahiplerini ilgilendiren dev bir indirim kapıda. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşandı ve bu da litre satış fiyatlarına yansıyacak. Ülkemizde mazot (motorin) litre satış fiyatına 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece büyük bir indirim bekleniyor.

Mazota indirim mi yapıldı?

Mazota 8 Temmuz Cuma gününden itibaeren geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte mazotun litre satış fiyatı 24.50 TL'ye çekilecek. Mazot uzun süre sonra fiuyat olarak benzinin gerisine düşmüş olacak.

7 Temmuz mazota (motorin) indirim var mı?

7 Temmuz gece yarıasından itibaren mazota büyük bir indirim bekleniyor. İndirimin miktarının ise 2 TL'nin üzerinde olacağı belirtiliyor.

Benzine indirim yapılacak mı?

Açıklamalara göre 7 Temmuz'da benzine indirim görülmüyor. Ancak ilerleyen günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sürerse benzine de büyük indirim gelmesi muhtemel.

Brent petrol ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı, küresel ekonomilerde resesyon endişeleri dün akşam saatlerinde 100 doların altını gördü. 7 Temmuz'da Brent petrol, uluslararası piyasalarda 101 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güncel mazot litre fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU) 26.68 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 26.66 TL/LT

İZMİR 26.79 TL/LT

ANKARA 26.77 TL/LT

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