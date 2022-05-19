19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere katılmak isteyenlere Bugün Ankara'da otobüsler ücretsiz mi 19 Mayıs Perşembe? 19 Mayıs'ta Ankara'da EGO otobüsleri bedava mı? Ankara otobüs, metro, Ankaray bugün ücretsiz mi? sorularına Google'dan yanıt artıyor. EGO Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama Ankara'da yaşayanları 19 Mayıs'ta sevindirdi. Peki Ankara'da EGO otobüsleri 19 Mayıs Perşembe günü ücretsiz mi?

Ankara'da 19 Mayıs'ta işe gitmek zorunda olan vatandaşlar EGO otobüsleri ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde milli bayramlar arasındadır ve bu günde tüm ülkede resmi tatil uygulanır. 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüs seferlerine ilişkin gelen son dakika açıklaması geldi...

Bugün Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklaması Ankaralıları sevindirdi. Ankara'da 19 Mayıs'ta kent turu yapmak isteyenler toplu taşımaya para ödemeyecek.

19 Mayıs'ta Ankara'da EGO otobüsleri bedava mı?

Ankara'da 19 Mayıs 2022'de belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. EGO açıklamasında 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüs, metro ve Ankaray'ın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir."

19 Mayıs'ta Başkentray (Ankaray) ücrersiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankaray'ın (başkentray) 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir."

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.